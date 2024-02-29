芝加哥公投提高豪宅轉讓稅 法官裁決無效

芝市長強森支持「讓芝加哥人回家」方案，希望提高豪宅轉讓稅，所得做為解決遊民問題之用。(本報檔案照片)

針對芝市提高超過百萬交易房產轉讓稅列全市公投 的訴訟，庫克郡巡迴法院法官柏克(Kathleen Burke)上周做出該公投項目無效的裁決，芝加哥 選舉委員會隨後對這項裁決提出上訴。在此同時，柏克也駁回了芝市長強森提出「暫緩執行裁決」的動議。

「讓芝加哥人回家」(Bring Chicago Home)的計畫，已列入3月19日選舉公投項目，該方案如獲得大多數選民支持，芝市超過百萬交易的房產轉讓稅將因此提高，所得做為解決該市遊民問題經費。但坊間物業業主組織稱，芝加哥的商業地產稅已經是全美最高，如果又提高轉讓稅，只會讓此間的稅賦更加沉重，更對辦公樓造成毀滅性的影響。

依照法官裁決，芝市提前投票 已在兩處超級投票所展開，除非對柏克的裁決獲得上訴勝利，否則這個公投選項雖仍保留在選票上，但票數不會列入計算。

「讓芝加哥人回家」的議案，揚棄原來所有房產轉讓稅率均為0.75%的標準，改成低於100萬元的房產，轉讓稅將降到0.6%，價格在100萬到150萬間的房屋，轉讓稅將提高到2％，150萬元以上的房屋，轉讓稅則增加到3％。市府稱，提高轉讓稅率後，每年可望增加1.6億稅收。

反對此項公投並提出訴訟的組織，由芝加哥建築業主及經理人協會(Building Owners and Managers Association of Chicago)主導，鄰里建築業主聯盟(Neighborhood Building Owners Alliance)、芝加哥公寓協會(Chicagoland Apartment Association)以及其他房地產利益團體也加入支持。

原告主張，該項公投問題違反了伊利諾伊州憲法，因為它侵犯了選民分別對問題的每個部分進行投票的權利。這項公投問題是，該市是否應該提高房地產轉讓稅，即對價值超過100萬元的房產徵收一次性稅率，而對不到百萬元的房產微降稅率。訴訟還稱，目前不清楚芝市計畫將一億元的增收稅賦，如何用在無家可歸者的服務。

在庫克郡法官做出支持反對者的裁決後，強森政府的律師隨即提出要求柏克在上訴過程中，停止執行公投無效的命令；反對者則提出法院文件稱，法官已經裁定芝市不能干預此案，因此市府沒有法律地位要求暫緩執行裁決。最終柏克同意反對者的觀點，稱市府不具備上訴資格。

市府律師已轉向伊州上訴法院提交上訴。同樣在該起訴訟列入被告的芝加哥選舉委員會，27日宣布將向伊州上訴法院上訴，選委會稱他們並非訴訟的適當當事方，市政府才是，該委員會提出動議要求駁回訴訟，並提到選委會只是選票印刷者，並不是政策制訂者，不過，此動議已遭柏克駁回。