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高溫創紀錄 芝加哥先暖後寒「1天體驗四季」

中央社／華盛頓27日綜合外電報導
芝加哥27日高溫達攝氏21度以上。（美聯社）
芝加哥27日高溫達攝氏21度以上。（美聯社）

美國與加拿大各地城市本周氣溫創下2月紀錄，即使現在仍是冬季，許多地方卻出現有如夏天的高溫。其中，芝加哥氣溫先暖後寒，如同一天之內歷經四季。

法新社報導，密蘇里州聖路易市（Saint Louis）昨天最高溫達攝氏26.7度，今天更來到30度，創歷來2月最暖紀錄。

專家分析，除了氣候變遷之外，聖嬰現象（El Nino）也是促成這種天氣的因素之一。

但這種夏季般的高溫預料不會持續太久，氣溫很快就會降回冬天應有的寒冷。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，雖然芝加哥今天高溫達攝氏21度以上，但考慮到寒風因素，預計氣溫明早就會驟降到零度以下。

國家氣象局形容，芝加哥的天氣型態就像在24小時內經歷一遍夏、春、秋、冬。

明尼蘇達州的明尼阿波利斯與聖保羅城區（Minneapolis-St. Paul）昨天氣溫為18.3度，創下2月高溫紀錄，今天則發布暴風雪警報。

加拿大同樣刷新高溫紀錄，根據環境部數據，蒙特婁（Montreal）今天高溫為攝氏15度，創下單日紀錄。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）和歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）資料，今年1月是全球有紀錄以來最暖的1月。

氣候科學家豪斯法勒（Zeke Hausfather）在社群媒體平台X寫道，即使寒冷天氣即將到來，「2024年2月仍很有可能成為有紀錄以來最暖的2月」。

高溫 芝加哥 加拿大

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