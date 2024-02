明州黃安琪 拍片推動終結反亞裔仇恨

黃安琪(Ange Hwang) 和先生盧志宏成立亞洲傳媒公司,月前拍攝短片宣揚反亞裔仇恨,聯絡亞裔與主流社群,來尊重人權並和平相處。(記者陳曼玲╱攝影)

黃安琪(Ange Hwang)在攝影棚中熟練地指導來自亞裔 社群的男女老少,在鏡頭前表達「亞洲傳媒」(Asian Media Access,簡稱AMA)積極宣揚的主題:「聽見我們,與我們一起努力,終結反亞裔仇恨」(Hear us and work with us to stop anti-Asian hate)。

這部影片找來不同亞裔族群,拍攝他們在社群中不同的溝通方式。

黃安琪拍攝短片來關注亞裔安全的提議,獲得明州 的猶太 行動中心(Jewish action center)認同,因此提供攝影棚與專業團隊協助拍攝。

1992年,黃安琪和先生盧志宏成立亞洲傳媒公司,透過科技媒體與藝術來培養亞裔新生代的創作能力,同時關注泛亞裔社會議題、增進跨文化世代的瞭解。黃安琪的熱情,支撐她經營亞洲傳媒的動力,也因此吸引許多團體支持。

亞洲傳媒每周舉辦青少年媒體小組(youth media force)聚會,黃安琪與這些年輕人討論該短片的腳本,包括亞裔社區「沉默是金」的傳統文化,以及勇敢站出來打破不發聲藩籬,都在討論範圍。

1989年黃安琪自台灣到美國愛阿華大學(University of Iowa)戲劇研究所求學。畢業後她在明尼亞波利斯市成立亞洲傳媒。她說,明州有大量的苗族移民,30年來社群生態有很大的改變,她透過亞洲傳媒帶出來的青少年,長大後開始在政治界發聲,讓她倍受鼓舞。

她說,明州的亞裔約有29萬人,占全明州人口的5%。早期移居美國的苗族仍秉承務農的民族性,年輕女性須為家庭放棄理想,15歲就步入婚姻承擔家務,結婚生子,錯過燦爛的青少年時期,被迫長大成人。直到10年前第二代苗族,漸漸深入美國文化,把美國看為自己的祖國,也開始在政商界為亞裔發聲。

黃安琪說,她面對挫折的方式,就是把挫折轉為動力。例如她申請政府補助金來經營亞洲傳媒,曾經苦思要如何說服贊助者。從中她學會珍視自己的文化,寫出別人沒有的特色,讓自己成為無可取代的存在。

她說,結合東西文化的優點,才能對社會帶來貢獻,「不要放棄文化傳承,而要瞭解如何與主流文化整合。」