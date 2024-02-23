芝城劉紅 啟動華埠首個食品發放站

劉紅(圖中)說，每周上架及發放上萬磅食品工作繁重，美亞感謝義工協助投入完成任務。(美亞提供)

「這個項目沒有任何經費，而且有大量繁重的工作，但我還是決定承擔下來」，華埠 第一個定點食品派發站負責人、美亞健康協會主任劉紅，在原本忙碌的社區服務外，又開啟新的工作項目，「讓華社擁有屬於社區的食品站，一切努力都很值得。」

劉紅表示，多年來華埠從來沒有自己的食品派發中心，一些需要支援的華人 不得不前往其他社區領取免費食物，過程中不乏因為語言與文化差異而遭遇挫折，推動提升亞裔 社區健康的美亞，過去一段時間不斷與「大芝加哥食品儲存庫」(Greater Chicago Food Depository)溝通，終於讓該機構了解華裔社區的需求，並獲得支持。

華埠第一個食品發放站位於26街夾永活街口附近的美亞協會一樓，凡居住在郵遞區號60616的居民，無須提供家庭收入證明，但需要提供ID證件、家庭住址證明，每個家庭每月限領一次。

上周啟動的華埠食品派發站，首日發放就引來排隊人潮，劉紅提醒，食品供量充足，大家不必著急一早就去排隊。

劉紅說，美亞這個項目其實沒有任何經費，而且需要招募大量義工協助每周上萬磅食品的兩次發放，義工們在周三上午需幫忙整理食品上架，下午進行食品分發，周四同樣需要義工協助上架食品及分發，她衷心感謝社區僑團以及科工專青少年項目支持擔任義工，她特別提到，尤其87歲的僑社元老區羨愉和太太馮秀蘭(恩平同鄉會會長)也到場加入義工，尤其讓人感佩。

目前食品發放站免費派發的食品，包括蔬菜、水果、雞蛋、肉類、魚類、奶製品等。受貨源渠道方面的影響，每次派發的免費食品在種類上可能會有所差異，但一定會有蔬菜、肉類、牛奶類食物。