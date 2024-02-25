全美1月法拍屋量 底特律居冠 芝加哥第2

全美1月份法拍屋數量略升。(美聯社)

房地產數據公司ATTOM的最新統計顯示，全美主要大都會區域1月份法拍屋數量，芝加哥僅次於密西根州 底特律的609宗，以194宗高居全美第二。紐約市 、費城、舊金山則名列第三到第五。

ATTOM數據指出，1月份美國法拍屋數量比去年同期增長了5％，與去年12月份相比，則提高了10％。每個月度法拍屋增長的上升趨勢持續，但2023年整個年度失去房屋的人數，仍比疫情 大流行期間少。

全美範圍內，法拍屋的申請略有上升，ATTOM執行長巴伯爾(Rob Barber)說，部分原因可能是因為節日結束後典型的申請件數增加現象，但其他外部因素也可能是帶動件數增加的緣由，例如房貸利率上升、通貨膨脹、就業變化及其他市場狀態。

美國1月份法拍屋案件也比去年同期增加了5％，共有2萬1770宗房屋遭銀行法拍。以主要都會區的範圍排名，芝加哥都會1月份以763宗法拍排名全美第五，紐約市都會區以1470宗高居全美首位，其次為休士頓、洛杉磯、邁阿密。

以各州排名的話，全美依件數多寡排行依序為：加州、德州、佛州、紐約州、伊利諾州。

基本上1月份的法拍屋數量增長，延續了去年的趨勢，根據ATTOM的年終報告，2023年的法拍屋數量比2022年提高了10％，與2021年相比，則大幅增長了136％。不過，2023年全美總計35萬7062件的法拍屋數量，與疫情前的2019年相比，下降了28％；與2008-2009年經濟大衰退後的2010年的290萬法拍屋峰值比較，減少了88％。

巴伯爾說，分析2023年，近一年來法拍屋增加是市場修正，而不是恐慌的警報，這也代表房屋市場經歷多年波動後，市場回到了更傳統的模式，總結而言「雖然法拍屋數量出現波動，但不太可能接近過去十年的高點。」

不過，失去房子對個人、家庭、社區來說，都是毀滅性的事件。研究指出，房屋遭法拍會導致住房不穩定、降低房屋擁有率及傲成財務困境。

跟2019年的數據比較，2023年有幾個州的法拍屋數量增加，其中印州增幅達73％，愛達荷州上升70％、密西根州增加15％、內華達州上漲10％、明尼蘇達州上升9％。

ATTOM收集了全美3000多個郡縣的法拍屋數據，這些郡縣占了美國99％的人口。