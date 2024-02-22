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芝城春晚盛況空前 千人與會歡慶龍年

特派員黃惠玲／芝加哥報導
駐芝中領館副總領事黃黎明(前左一)出席了芝城龍年春晚。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館副總領事黃黎明(前左一)出席了芝城龍年春晚。(特派員黃惠玲／攝影)

由大芝加哥地區華僑華人聯合會(華聯會)、旅美華人科學家工程師專業人士協會(科工專)聯合主辦的龍年春節聯歡晚會，日前在芝城西郊朱瑞蓮宴會廳(Drury Lane)登場，這也是因疫情停辦多年後，首度恢復舉行盛會，吸引千位人士熱烈參與。

華聯會主席何達權致詞時說，過去一年，華聯會舉辦了多場大型活動，都取得重大成功，今年跟科工專聯手舉辦的龍年春晚，更是規模盛大，不但有最多協辦單位、最多工作人數加入，還有最多國會眾議員參與。他也感謝所有支持晚會的個人、商家。科工專會長楚非表示，龍年春晚不僅是藝術大舞台，也是華人社區大團圓。

中國駐芝加哥總領館副總領事黃黎明說，春節凝聚著全球華人的家國情懷，感謝華聯會和科工專等僑團的辛勤付出，帶來精彩紛呈的晚會，他衷心希望廣大僑胞在促進中美交流合作上發揮作用，推動中美關係健康穩定發展。

國會眾議員Raja Krishnamoorthi、Bill Foster，陸續向大家拜年，並肯定華人對美國發展的貢獻。華聯會理事長鄭征代表組委會感謝協辦單位及贊助商。

當晚的節目有多個華人社團、個人負責演出，包括伊州少林功夫學院、希林藝術學院、東方舞蹈團、舞之林藝術團、葉青舞蹈團、美中文化藝術中心、皓舞舞蹈團、楊強舞蹈學校等團體，以及陳瀟、范青、于洪月等人的精彩歌舞，都贏得滿堂喝彩。

晚會由中國歌劇舞劇院國家一級演員，流行演唱家黃鶴翔、中國內地流行歌曲歌手、影視演員袁惜君擔任壓軸演出。黃鶴翔演唱了「好久不見」、「月亮代表我的心」等經典歌曲；袁惜君則高歌「瀟灑走一回」、「我的心裡只有你沒有他」等曲，兩人還合唱了兩首歌曲，迴響熱烈。

僑社踴躍出席大芝加哥龍年春節聯歡晚會。(特派員黃惠玲／攝影)
僑社踴躍出席大芝加哥龍年春節聯歡晚會。(特派員黃惠玲／攝影)
眾多民代、僑團代表出席了大芝加哥龍年春節聯歡晚會。(特派員黃惠玲／攝影)
眾多民代、僑團代表出席了大芝加哥龍年春節聯歡晚會。(特派員黃惠玲／攝影)
黃鶴翔(右)、袁惜君(左)壓軸演出。(主辦方提供)
黃鶴翔(右)、袁惜君(左)壓軸演出。(主辦方提供)
晚會中也舉行了華聯會2023大芝加哥地區華裔青少年領袖獎頒獎。(主辦方提供)
晚會中也舉行了華聯會2023大芝加哥地區華裔青少年領袖獎頒獎。(主辦方提供)
眾多民代、僑團代表出席了大芝加哥龍年春節聯歡晚會。(特派員黃惠玲／攝影)
眾多民代、僑團代表出席了大芝加哥龍年春節聯歡晚會。(特派員黃惠玲／攝影)

華人 眾議員 芝加哥

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