邁入40年 大芝加哥僑學各界新年晚會歡慶龍年

與會嘉賓向在場500多位人士恭賀新年。(主辦方提供)

大芝加哥 僑學各界新年晚會(UNITY)日前在芝加哥市希爾頓酒店盛大登場，連續40年沒有缺席這場年度盛會的該屆晚會總幹事陳莎莎，向包括伊州 副州長侯炳文、聯邦眾議員 戴維斯、駐台北經濟文化辦事處處長類延峰等500多位嘉賓，獻上龍年祝福。當晚壓軸演出，「小任賢齊」尹鶴天擔綱，動人歌聲贏得滿堂喝彩。

伊州副州長侯炳文(前右五)與嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)

尹鶴天演唱多首動聽歌曲。(主辦方提供)

伊州州眾議員馬靜儀、楊啟華、黃凱煥、歐立凱爾(Kevin Olickal)、伊州財務長方仲華、Dupage郡教育委員會主席王明俊，以及芝市11區區長李惠華、25區區長盧漢士、48區區長霍本沃思(Leni Manaa-Hoppenworth)等官員、民代，以及中華會館主席項邦珍、董事長陳達偉等，均出席了盛會。

晚會由ABC7華裔新聞主播徐平(Judy Hsu)主持，晚會主席項邦珍首先表示，UNITY新年晚會今年剛好40年，已經成為此間社區共同慶祝春節的傳統，她說，龍代表強大、智慧、成功，她並祝福大家龍馬精神、萬事順利。

第40屆大芝加哥僑學各界新年晚會總幹事陳莎莎(左二)，感謝大家參與跟支持晚會。(特派員黃惠玲／攝影)

第40屆新年晚會總幹事陳莎莎(右)頒贈感謝獎牌给前任總幹事孫序彰(左)。(主辦方提供)

陳莎莎說，她從第一屆新年晚會至今，40年從來沒有缺席，今年更榮幸擔任籌備會總幹事，她說，龍年每12年才出現一次，龍年出生的人聰明、自信、具天生領導力，她向所有籌備會志工以及參與晚會的所有支持者，表達了深刻感謝。

類延峰致詞時表示，過去一年，大家見證了中西部與台灣間在參與、交流和合作方面取得了許多成果，也自豪看到數以千計的台灣學生和遊客回到了芝加哥和伊利諾州。他說，當形勢嚴峻時，堅強的人將會挺身而出。展望未來，將會有挑戰，他期待著與大家一起合作、克服挑戰。

今年的節目並特別安排了「金龍迎春風華再現」，由18位前籌備會總幹事一起參與，陸續上台向大家拜年。