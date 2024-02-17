涉侵隱私 多州居民集體告Temu

主打價格便宜、品類繁多的Temu，吸引許多消費者使用。(Temu app截圖)

中國電商拼多多屬下的Temu網購平台，在甫落幕的超級碗大手筆買下時段，播放「像億萬富豪一樣購物」(Shop like a Billionaire)的廣告，企圖進一步開拓北美市場，不過，有關其侵犯隱私權、使用欺騙性手段獲取個資等的指控也越來越多。

全美多州都已出現對Temu提出集體訴訟的案例。密西根州一名顧客則稱他用銀行借記卡(debit card)從該app買了45元的商品，但卻發現帳戶陸續被刷了2300元。

哈根斯-伯曼律師事務所(Hagens Berman)代表伊州 、加州、麻州、維吉尼亞州 共七名原告，以及其他未具名遭遇類似情況的原告，去年11月向伊州法院提出了集體訴訟。訴訟稱，Temu收集私人數據，並使用「欺騙性」、「不道德」的方式獲取這些數據，侵犯了客戶的隱私權。

原告律師在訴訟中表示，包括他們獨立專家在內的專業人士，已經審查了Temu的小程序，發現該款app「有目的、故意的加載在用戶設備上執行惡意軟體、間諜軟體活動的工具」，專家們結論稱，「對於如何使用這些數據，Temu誤導了人們。」

原告律師之一的艾文斯(Jeannie Evans)說，「這是故意的。」她表示，Temu向用戶至少要求獲得24項權限，藉此獲取線上購物app不需要的各種信息。這些權限包括取得藍芽、Wi-Fi信息，以及指紋等生物特徵識別數據。

去年9月，華裔Eric Hu在紐約提出第二宗針對Temu的集體訴訟，稱該app收集客戶私人信息，但沒有保證這些信息的安全。這起訴訟指出，許多客戶向美國優良商業局(BBB)投訴，他們成為Temu用戶後，信用卡 、銀行信息遭出售或洩漏。

密州居民柯尼格(Miquel Koenig)說，他下載了Temu後，將銀行帳戶存入app，希望日後購物更方便，但在他買了幾項商品，花了45元後發現銀行帳戶有異，「帳戶陸續被刷了17次達2300元。」在此之後，他也收到一大堆的各種廣告郵件，尤其告知他信用卡申請獲准的email。