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涉侵隱私 多州居民集體告Temu

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
主打價格便宜、品類繁多的Temu，吸引許多消費者使用。(Temu app截圖)
主打價格便宜、品類繁多的Temu，吸引許多消費者使用。(Temu app截圖)

中國電商拼多多屬下的Temu網購平台，在甫落幕的超級碗大手筆買下時段，播放「像億萬富豪一樣購物」(Shop like a Billionaire)的廣告，企圖進一步開拓北美市場，不過，有關其侵犯隱私權、使用欺騙性手段獲取個資等的指控也越來越多。

全美多州都已出現對Temu提出集體訴訟的案例。密西根州一名顧客則稱他用銀行借記卡(debit card)從該app買了45元的商品，但卻發現帳戶陸續被刷了2300元。

哈根斯-伯曼律師事務所(Hagens Berman)代表伊州、加州、麻州、維吉尼亞州共七名原告，以及其他未具名遭遇類似情況的原告，去年11月向伊州法院提出了集體訴訟。訴訟稱，Temu收集私人數據，並使用「欺騙性」、「不道德」的方式獲取這些數據，侵犯了客戶的隱私權。

原告律師在訴訟中表示，包括他們獨立專家在內的專業人士，已經審查了Temu的小程序，發現該款app「有目的、故意的加載在用戶設備上執行惡意軟體、間諜軟體活動的工具」，專家們結論稱，「對於如何使用這些數據，Temu誤導了人們。」

原告律師之一的艾文斯(Jeannie Evans)說，「這是故意的。」她表示，Temu向用戶至少要求獲得24項權限，藉此獲取線上購物app不需要的各種信息。這些權限包括取得藍芽、Wi-Fi信息，以及指紋等生物特徵識別數據。

去年9月，華裔Eric Hu在紐約提出第二宗針對Temu的集體訴訟，稱該app收集客戶私人信息，但沒有保證這些信息的安全。這起訴訟指出，許多客戶向美國優良商業局(BBB)投訴，他們成為Temu用戶後，信用卡、銀行信息遭出售或洩漏。

密州居民柯尼格(Miquel Koenig)說，他下載了Temu後，將銀行帳戶存入app，希望日後購物更方便，但在他買了幾項商品，花了45元後發現銀行帳戶有異，「帳戶陸續被刷了17次達2300元。」在此之後，他也收到一大堆的各種廣告郵件，尤其告知他信用卡申請獲准的email。

對於這些訴訟及投訴，Temu回覆CBS芝加哥電視台時均「斷然否認」，該公司表示，保護隱私是Temu的核心價值之一，「我們的隱私保護措施符合行業標準，並在隱私政策中進行了透明披露(transparently disclosed)，且Temu在app及網站上設置了『權限』部分，清楚說明了Temu可以取得或不能取得的設備功能」，該公司並提到「我們不會向第三方出售客戶數據。」

為了讓客戶安心購物，Temu的應用軟體上加載了popup的隱私保護說明。(Tem...
為了讓客戶安心購物，Temu的應用軟體上加載了popup的隱私保護說明。(Temu app截圖)

信用卡 伊州 維吉尼亞州

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Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

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