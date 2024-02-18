底特律慶祝農曆年 2/25瓦拉河濱公園登場

底特律河濱保護組織與密西根人文協會將在25日合作舉辦農曆新年慶祝活動。(主辦方提供)

底特律河濱保護組織 (Detroit Riverfront Conservancy，簡稱DRCF)與密西根人文協會將於25日下午1時到4時，在底特律瓦拉河濱公園(Robert C. Valade Park, 2670 Atwater Street, Detroit，MI 48207)再次合作並擴大舉辦台灣農曆新年慶祝活動。

當天將有近50位在地僑校學生及年輕朋友們主導的福龍遊行，今年還會有台灣哪吒三太子共襄盛舉。DRCFC今冬特別設置加溫大帳篷，讓民眾可以在溫暖環境下享受人文交流及文化洗禮。

在台灣文化交流攤位上，除了最受歡迎的紅包寫中文名字、生肖燈籠、剪春字吊飾外，現場還會提供可愛的台灣黑熊貼紙。

與會民眾並將有機會領取最新電影Kung FuPanda 4，在3月5日Troy MJR電影院 的入場券。

底特律河濱保護組織為非營利組織，主旨為打造底特律國際河濱成美麗安全的世界一流的勝地。密西根人文協會成立於2002年，全體團隊致力密西根州 居民及台灣居民的文化交流。

協會特別感謝賀婉青領軍的密西根舞獅隊、南密中文學校校長王靜雯及老師黃珮淇和舞龍隊、海外青年文化志工陳青青率領的學員服務，鄭謀驥指揮的國樂團及新聞採訪組，以及無數的義工志工。

瓦拉河濱公園附近有兩處免費大型停車場。其他信息，可查詢密西根人文協會，網址：mitaiaa.weebly.com。