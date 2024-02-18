研究迷幻蘑菇療法 印州議會公衛委員會過關

迷幻蘑菇。(美聯社)

印第安納州眾議會公共衛生委員會日前以12：1的壓倒性多數票，支持參議會第139號法案，該法案將允許印州對治療性的「裸蓋菇素」(psilocybin)進行研究。該委員會稱讚該法案是印州患有難治性精神及神經疾病居民的希望，但也有一些人對該類療法的高昂費用表示了擔憂。

這項由州參議員、共和黨籍的查邦諾(Ed Charbonneau)提出的兩黨法案，將設立一個由印州衛生廳控制的治療性迷幻藥研究基金，並交由衛生廳向研究迷幻藥治療應用的機構分配州府及聯邦撥款。

由於多項臨床研究，證實「迷幻蘑菇」(magic mushrooms)進入人體通過代謝產生的活性藥物，可以影響人的感官並改變人的情緒，因而能有效治療憂鬱症等重度精神疾病，以及使藥物成癮等其他疾病患者受益。

印州美國心理健康 協會(Mental Health America of Indiana)執行長安德森(Stephanie Anderson)在公衛委員會舉行的聽證會中表示，迷幻藥對大腦的作用，就像電腦當機或受病毒攻擊後，得到「重啟電腦」的機會。她說，使用迷幻藥治療對傳統治療方法反應遲鈍的失調症患者，需在可控環境下進行，並在迷幻藥產生作用的三到六小時內，對患者持續觀察及治療干預，藉此了解到裸蓋菇素的效果。

考慮到有關裸蓋菇素的研究前景寬闊，但現階段研究有限，印州美國心理健康協會因此支持進一步研究，並稱印第安納大學、普渡大學可為這項研究提供最佳環境。

州眾議員 霍斯特勒(Matt Hostettler)是唯一投票 反對這項法案的委員會成員，他表示，該法案在財政上不合理，「一旦該治療法申請了專利，政府將不得不持續提高醫療成本來支付專利費用。」

儘管人類食用裸蓋菇素已有上千年歷史，但製藥公司近年一直在為涉及這種藥物的各種療法、輸送方法申請專利，藥廠爭先恐後的搶占裸蓋菇素的新興市場，也因此讓這種藥物的許多支持者，擔心其成本高昂以及獲取途徑有限。

支持139號法案的醫生、前印州衛生廳廳長費爾德曼(Richard Feldman)在聽證會中作證時說，立法機構如何避免裸蓋菇素患者及保險公司的成本激增，令人擔心，他說，裸蓋菇素的專利有點像阿斯匹林的專利。

費爾德曼說，正在開發的裸蓋菇素療法，需要在臨床環境中進行長達數小時的觀察，涉及時間、人力、設施空間等條件，因此這種治療特別昂貴。

印州參議會139號法案，下一步將由印州州眾議會全體投票。