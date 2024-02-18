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辦公樓改建公寓成趨勢 華府居冠 芝城第4

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市拉謝爾街135號的辦公樓，將改建為430套公寓單元。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市拉謝爾街135號的辦公樓，將改建為430套公寓單元。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著全美各地辦公大樓市場的持續低迷，開發商將過時的辦公空間，改造為公寓單元的趨勢則日益明顯。根據RentCafe的最新研究，此趨勢在華府芝加哥勢頭尤其強勁。

RentCafe新發布的最新版適應性再利用的報告中指出，芝加哥目前在進行辦公樓改建為公寓的數量，在全國排名第四，僅次於華府、紐約市、達拉斯。

根據數據顯示，通過將舊辦公室改造為多戶型公寓住宅(Multifamily Apartment，主要作為租賃)，將替芝市帶來2822套新公寓單元。辦公樓改建公寓項目，占芝城市場所有改建項目的55％，在芝加哥的改建項目中，辦公樓改建為零售店的項目占比為10.3%，而社區中心則占9.36%。

芝市許多辦公樓改建公寓的項目意義重大，例如位於南拉謝爾街(S. LaSalle St.)135號的辦公樓，將改成430套全新公寓單元，這也是芝市目前最大規模辦公樓改成公寓的項目。

其他主要的辦公樓改建公寓，還包括Bell Works Chicagoland，該項目將為芝市新增375個多戶住宅單元，還有北拉謝爾街30號，也將改成349個公寓單元。

多年來，多戶型公寓住宅的需求一直在上升，，目前的公寓單位數量，根本無法滿足尋找多戶型住宅的租戶數量。在此同時，企業對於辦公空間的需求有所下降，主要因為大量員工至今仍有部分時間在家工作，加上現在許多公司對於辦公空間的質量要求更高了，導致一些老舊大樓不再符合當今市場的要求。

將辦公空間改建為公寓單元合乎需求與趨勢，但也面臨成本高昂的挑戰，有時成本過高，在經濟上並不划算，而且一些辦公樓的位置、結構也不適合改建。

辦公樓改公寓的案例不斷增加，且並非侷限於芝加哥，華府目前正在進行的改建工程，總計將為該區帶來5820套公寓單元，而紐約、達拉斯也分別有5215套、3163套。

俄亥俄州的克利夫蘭市，正在進行的改建工程預計為該區增加2012個新公寓單元；密蘇里州的堪薩斯城也將新增辦公樓改建的多戶型公寓單位1501個；明州明尼亞波利斯市則有1334個單元；密西根州底特律有1070個；俄州哥倫布市1006個；威斯康辛州密爾瓦基市有911個。

RentCafe數據指出，從2021年到2024年，全國計畫由舊辦公樓改建公寓的數量，從1.21萬套增加到了5.53萬套。

芝加哥 華府 俄亥俄州

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