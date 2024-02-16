我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

芝市3╱19初選 即起開放提前投票

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥初選提前投票，即起在市中心兩處提前投票所展開。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝加哥初選提前投票，即起在市中心兩處提前投票所展開。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥市3月19日的初選提前投票，即日起在芝市中心的兩處提前投票所展開，芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)表示，在超級投票所開放兩周多後，3月4日起其他50區的提前票所也會開始開放，此外，郵寄投票也已經接受申請，考慮郵寄時間具有不可控因素，她呼籲有意者盡快送件。

賀南德茲15日在市中心的超級投票所(191 N. Clark St.)說明了今年的初選各項關鍵日期。她表示，目前除了超級投票所外，在選委會辦公室(69 W. Washington, 6th F)也設有提前投票所，全市選民不分居住區域，均可前往這兩個地點投票。開放時間即日起到3月10日，周一到周五上午9時到傍晚6時，周六上午9時到下午5時，周日上午10時到下午4時；3月10日到3月18日，周間開放時間延長到晚間7時，選舉日當天則從早上6時開放到晚上7時。

她接著提到，郵寄選票近年越來越受歡迎，今年申請郵寄投票的截止日為3月14日，但因考慮郵遞寄達時間的不確定性，越早送交申請越好。

下月19日的初選為政黨初選，選民在投票時，首先要選擇領取「民主黨」或「共和黨」的選票，然後再進行圈選，如果為自由黨派(Libertarian)者，則選舉日當天需在第1區、5區、36區、38區才能領取「自由黨」選票，假使將自己納入「自由黨」或「無黨無派」的話，選票上將沒有黨派總統候選人可選，但不論隸屬於那個黨派，都將可圈選芝市的全民公投問題，那就是是否認同實施提高財產轉移稅的新制。

芝選委會中文外展員劉珍補充，包括華人聚居11區、12區等全市50個提前投票所，將從3月4日起開放，其中11區的提前投票地點在馬關恩公園(McGuane Park, 2901 S. Poplar Ave.)，12區則在麥金利公園圖書館(1915 W. 35th St.)，她說，這兩處投票所都有會說中文的選務人員提供華人選民協助。

劉珍說，提前投票所不會提供中文紙質選票，但所有選票機的觸摸螢幕都可選擇中文選票，至於3月19日當天，在華人選民聚居的投票所，都會提供足夠的中文選票。

劉珍特別提到，希望會說廣東話、中文的民眾，加入擔任3月19日的選舉官行列，只要先接受培訓並在當天工作，可獲得230元工資，報名信息可上網查詢，網址：pollworker.chicagoelections.gov。

有關芝市初選進一步信息，可查詢：chicagoelections.gov，或電(312)269-7936。

芝選委會執行主任哈勒岱(Charles Holiday，右起)、中文外展員劉珍、...
芝選委會執行主任哈勒岱(Charles Holiday，右起)、中文外展員劉珍、媒體負責人貝沃爾(Max Bever)。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝加哥選舉委員會主席賀南德茲。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝加哥選舉委員會主席賀南德茲。(特派員黃惠玲╱攝影)

投票 華人 芝加哥

上一則

華府外賣中餐館槍響 1死2傷

下一則

反對聲浪大 新州運輸局取消建發電廠計畫

延伸閱讀

2男持槍打劫芝華埠餐館 員工、顧客受害

2男持槍打劫芝華埠餐館 員工、顧客受害
芝市汽車盜竊氾濫 每天65輛被偷 去年近3萬輛車失竊 創23年新高

芝市汽車盜竊氾濫 每天65輛被偷 去年近3萬輛車失竊 創23年新高
1天平均被偷65輛車 芝市汽車盜竊氾濫

1天平均被偷65輛車 芝市汽車盜竊氾濫
地方議會以哈停火決議 民主黨意見分歧

地方議會以哈停火決議 民主黨意見分歧

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

2024-02-15 15:02
68歲的徐潔昆不幸車禍身亡。(友人提供)

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

2024-02-12 10:32
華府榕園外賣中餐館14日晚間發生1死2傷槍擊案。(google地圖)

華府外賣中餐館喋血 3人中槍1死2傷

2024-02-15 12:52
BBB指出，如果對方拒絕面對面見面，或持續從視訊索要錢財的話，就要提高警覺。(pixabay)

「大明星愛上我」情人節前夕 她驚覺被騙光8萬元

2024-02-14 09:51
兩名持槍搶匪搶劫華埠餐館。(芝加哥華埠治安互助隊提供)

2男持槍搶劫芝華埠餐館 明目張膽搜刮員工、顧客錢財

2024-02-14 11:03
情人節當天，達美航空宣布將發送14億元利潤給員工，其中5.95億元將分配給喬治亞州的員工。(公司網站)

情人節收大紅包 達美發送14億利潤給員工

2024-02-14 18:13

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機