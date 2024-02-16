芝市3╱19初選 即起開放提前投票

芝加哥初選提前投票，即起在市中心兩處提前投票所展開。(特派員黃惠玲╱攝影)

芝加哥 市3月19日的初選提前投票 ，即日起在芝市中心的兩處提前投票所展開，芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)表示，在超級投票所開放兩周多後，3月4日起其他50區的提前票所也會開始開放，此外，郵寄投票也已經接受申請，考慮郵寄時間具有不可控因素，她呼籲有意者盡快送件。

賀南德茲15日在市中心的超級投票所(191 N. Clark St.)說明了今年的初選各項關鍵日期。她表示，目前除了超級投票所外，在選委會辦公室(69 W. Washington, 6th F)也設有提前投票所，全市選民不分居住區域，均可前往這兩個地點投票。開放時間即日起到3月10日，周一到周五上午9時到傍晚6時，周六上午9時到下午5時，周日上午10時到下午4時；3月10日到3月18日，周間開放時間延長到晚間7時，選舉日當天則從早上6時開放到晚上7時。

她接著提到，郵寄選票近年越來越受歡迎，今年申請郵寄投票的截止日為3月14日，但因考慮郵遞寄達時間的不確定性，越早送交申請越好。

下月19日的初選為政黨初選，選民在投票時，首先要選擇領取「民主黨」或「共和黨」的選票，然後再進行圈選，如果為自由黨派(Libertarian)者，則選舉日當天需在第1區、5區、36區、38區才能領取「自由黨」選票，假使將自己納入「自由黨」或「無黨無派」的話，選票上將沒有黨派總統候選人可選，但不論隸屬於那個黨派，都將可圈選芝市的全民公投問題，那就是是否認同實施提高財產轉移稅的新制。

芝選委會中文外展員劉珍補充，包括華人 聚居11區、12區等全市50個提前投票所，將從3月4日起開放，其中11區的提前投票地點在馬關恩公園(McGuane Park, 2901 S. Poplar Ave.)，12區則在麥金利公園圖書館(1915 W. 35th St.)，她說，這兩處投票所都有會說中文的選務人員提供華人選民協助。

劉珍說，提前投票所不會提供中文紙質選票，但所有選票機的觸摸螢幕都可選擇中文選票，至於3月19日當天，在華人選民聚居的投票所，都會提供足夠的中文選票。

劉珍特別提到，希望會說廣東話、中文的民眾，加入擔任3月19日的選舉官行列，只要先接受培訓並在當天工作，可獲得230元工資，報名信息可上網查詢，網址：pollworker.chicagoelections.gov。