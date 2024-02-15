芝加哥台美商會尾牙 林采欣動人歌聲壓軸

林采欣(左)與吳威陵(右)合唱。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 台美商會日前舉行尾牙晚會，商會成員以及各界嘉賓300多人齊聚一堂迎接龍年。當天活動由來自台灣的實力派歌手林采欣壓軸演出，連續多首動人歌曲，獲得與會者熱烈迴響。

晚會由世界台商會聯合總會青商會第12屆會長黃聖家主持，芝加哥台美商會會長吳威陵首先致詞感謝各界對於商會過去一年的支持，他說，自己從參加青商會開始，看到大家一步一腳印深耕商業領域，也不忘幫助社區、國家，讓他感受到施比受有福的重要，新的一年他將跟所有會員及合作夥伴，攜手促進商機，加強人脈和經驗交流。

主持人黃聖家(左)及歌手林采欣。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥台美商會會長吳威陵(左五)與嘉賓一起向大家拜年。(主辦方提供)

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰在晚會中向大家送上新年祝福，並對商會促進台美經貿交流的努力與貢獻，給予最高肯定。伊州華裔 州眾議員 揚起華、黃凱煥也參與了盛會，並陸續恭賀新年。

林采欣(左)演唱，林維洋(右)伴奏。(特派員黃惠玲／攝影)

在大家享用豐盛晚餐同時，精彩表演節目也陸續登場，畢業於紐約茱莉亞學院研究所的音樂家林維洋，為大家帶來婉轉動聽的小提琴、二胡演奏，精湛琴藝，贏得滿堂喝彩。

林采欣壓軸演唱。(特派員黃惠玲／攝影)

曾發行10多張個人/團體等專輯的林采欣，為實力派的才女唱將，連續多首歌曲演唱，讓台下觀眾聽得如痴如醉。她最後並與吳威陵合唱人人耳熟能詳的「屋頂」，也為當晚活動帶來高潮。

包括兩張美國到台北機票、500元現金的摸彩，無疑是當天與會者最關注的焦點，中獎者的歡呼，讓其他人也沾了不少喜氣。