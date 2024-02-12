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全美百大浪漫餐館 芝城Penumbra奪冠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥Penumbra餐館，榮登Yelp全美百家浪漫餐館第一名。(取材自Penumbra Instagram)
芝加哥Penumbra餐館，榮登Yelp全美百家浪漫餐館第一名。(取材自Penumbra Instagram)

14日就是情人節了，坊間氣氛美、燈光佳的餐廳當天幾乎都一位難求，Yelp日前公布了全美100大情人節最佳餐廳排行榜，其中位於芝加哥市羅根廣場(Logan Square)的Penumbra Restaurant & Wine Bar，不僅高居全伊州第一名，更勇奪全美浪漫餐廳冠軍。

Yelp根據餐廳飲食類商家進行分析，列出其中消費者用戶評論主要集中在「浪漫」、「約會之夜」、「情人節」等關鍵詞彙的商家，在匯總用戶評論後，再根據關鍵詞評論總數量、評級分數等因素進行餐廳排名。

衝上全美最浪漫餐廳的Penumbra，主打拉丁風味餐點，店東瓦格斯(Rita Vargas)來自厄瓜多爾，根據該餐廳網站介紹，餐廳內昏暗的燈光及具有私密性的環境，是瓦格斯受到從小生長於缺電環境啟發而發想出的設計。

這家餐廳使用蠟燭照明，營造出局部照明的空間，這也是餐廳名Penumbra一詞的含義，也是餐廳命名的靈感來源。

排名第二名到第五名的浪漫餐廳，依序為：邁阿密的義大利餐廳Pane & Vino、亞利桑納州Scottdale市的新美式餐廳Cafe Monarch、加州聖地牙哥的義大利餐廳Cesarina、紐約市的法式餐廳La Grande Boucherie。

芝城共有四家餐廳名列這項全美百佳浪漫餐廳排行榜。其他三家分別為：位於River North區的高檔法式牛排館Bavette's Bar & Boeuf，這家餐廳排名全美最浪漫餐廳第12位；義大利餐廳Ciccio Mio排在第52名；另一家位於River North的餐廳 II Porcellino排在第57名。

芝加哥Penumbra餐館，榮登Yelp全美百家浪漫餐館第一名。(取材自Penu...
芝加哥Penumbra餐館，榮登Yelp全美百家浪漫餐館第一名。(取材自Penumbra Instagram)

義大利 加州 芝城

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