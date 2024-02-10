芝市汽車盜竊氾濫 每天65輛被偷 去年近3萬輛車失竊 創23年新高

芝市竊車氾濫，1月29日到2月4日間，短短一周該市平均失竊457輛車子，而警力不足，也導致警察逮捕竊車賊的人數減少。(pexels)

芝加哥 市去年的汽車盜竊案，達到前所未有的驚人數字，而今年才開始一個多月，犯罪分子的作案速度，絲毫沒有減緩跡象。根據警察局數據，1月29日至2月4日短短一周期間，芝市平均每天有65輛車被盜，等於每周累計457部車被偷。

數據顯示，芝加哥2023年發生2萬9063起輛失竊車案件，刷新23年來汽車失竊案的最高紀錄。隨著去年創新高的犯罪浪潮，該市抓捕偷車賊的努力卻跌到歷史最低點。芝市去年汽車竊盜案的逮捕率下降至 2.6%，這是該市自2001年開始透過芝加哥資料入口網站追蹤犯罪行為以來的最低水準。

總體而言，芝加哥十分之九的社區，於2023年遭遇的車輛竊案件比2022年要多。其中西區的案件最多，其次是西南區和南區。去年該市南區受害最嚴重的英格伍德(Englewood)社區，平均每23位居民就有1人曾經歷汽車盜竊。在全市範圍內，這個比率平均僅為百分之一。

芝市長強森提出的2024年預算 案，將取消833個警察職位，而前市長萊特福特在任期間，也取消了614個警察職位。在警力縮水的情況下，與2007年宣誓警察隊伍的最高峰時期相比，去年警察逮捕的汽車竊賊數量也因此減少了1000 多人。

今年1月份，芝市的竊車案件未見緩解，警察紀錄顯示，2月6日有一輛白色車子在芝城 南區的Riverdale被偷，隔天距離車子失竊約15哩處，該輛車在芝加哥市南史都華街(S. Steward St.)6300號街區跟一部紅色汽車相撞，這起車禍導致五人重傷住院，其中一人傷勢嚴重。被盜汽車的駕駛當場被捕，但對該名嫌犯的指控、罰單仍在處理中。

芝市雖然想方設法應對汽車盜竊危機，但從1月29日到2月4日，多達457輛汽車被盜，全市平均失竊車輛將近65部。儘管與去年同期相比有所下降，但20區區長泰勒(Jeanette Taylor)說，大家光抱怨或投訴是不夠的，有關當局必須採取行動解決。

她說，減少車輛被盜，不單是警局以及芝加哥市府的責任，也是所有民眾的責任。她以上述造成五人重傷的青少年盜竊車輛案件為例，「家長需要知道你的孩子在做什麼。」