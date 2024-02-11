芝白襪主場如遷華埠旁年吸500萬遊客 華商樂觀 但憂塞車嚴重

開發商公布白襪球場如遷至78區後的效果圖。(Related Midwest)

芝加哥 白襪棒球隊擬將球場從目前華人聚居橋港區遷到華埠 旁78區的計畫，又有新的信息發布，在市長強森未表反對的情況下，78區開發商Related Midwest公布了新球場的效果圖，開發商表示，白襪球隊主場如順利遷到南環區，將可帶來高達數十億元的經濟效益，創造上萬工作機會，且每年可望吸引500萬遊客、民眾造訪。

伊州體育設施管理局(Illinois Sports Facilities Authority)為持有並提供財物支援白襪隊現有「保證率球場」(Guaranteed Rate Field)的政府機構，該球場在1991年啟用至今，仍有5000萬債務需要償還。

管理局局長畢萊基(Frank Bilecki)說，「我們很高興有關白襪隊在芝加哥未來的對話已經展開，我們期待著進一步的討論。」

對於白襪球場的遷移計畫，芝城華商會會長李建明表示，華埠商圈到78區步行即可到達，一旦球場遷移落實，華埠一帶商家當然樂觀其成，不過，他也提到，芝加哥美式足球 熊隊主球場，距離78區約僅5分鐘車程，而華埠與78區間的18街，每次遇到熊隊打球日，交通壅塞嚴重，「如果78區真的變成白襪新球場，到時棒球、足球或其他大型活動一起登場，我不敢想像華埠塞車問題會有多糟糕。」

新出爐的新球場藍圖及相關計畫，展示了白襪隊以及Related Midwest希望伊州州議會能在今春會期中，為批准其大規模融資方案奠定基礎。與此同時，橋港區的保證率球場現址，也由白襪提出一項「原地興建1300套住宅」的願景。

對於白襪隊的興建住宅提案，11區區長李惠華已經進行了初步瞭解，她說，不論是球隊或開發商提出的效果圖，要落實都還有很長的路要走，「但無論如何，35街一帶(球場現址)都必須進行再開發，盡量把白襪隊留在該球場，或吸引新的球隊進駐，這就是我關注的重點」。

她還說，白襪隊對開發商的提議興趣濃厚，但她還沒有準備好加入支持行列，「在沒有得到更多選民意見前，我不覺得我有資格說這個方案很棒」。

根據Related Midwest提出的計畫，78區如讓白襪隊進駐，投資將達90億元，預計每年帶來40億的經濟效益，帶來至少1萬個建築工作崗位，以及至少2.2萬個長期工作機會，此外，該計畫還包括會在78區提供1000套可負擔住宅單位。