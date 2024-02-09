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報稅注意 伊州所得稅抵免EITC 擴大適用範圍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克及稅務廳，鼓勵居民多多利用擴大範圍的所得稅抵免優惠。(pexels)
伊州州長普立茲克及稅務廳，鼓勵居民多多利用擴大範圍的所得稅抵免優惠。(pexels)

由於2023年納稅年度的伊利諾州的所得稅抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)適用範圍，已經擴大到包括使用個人納稅識別碼(ITIN)的稅民，以及18到24歲和65歲以上(無符合條件子女)的工人，伊州州長普立茲克以及伊州稅務廳鼓勵符合資格的稅民，多多利用這項節稅優惠。

除了所得稅抵免擴大受惠範圍外，今年所有申請伊州所得稅抵免的人，減稅額度也從以往的18％，提高到追平聯邦減稅額度20％。

要申請伊州2023納稅年度EITC者，必須申報伊州所得稅，同時具備以下條件：

●2023年的工作及收入低於1萬7640元，如已婚合併報稅則為2萬4210元，同時必須無符合條件的子女；如有三名或更多符合撫養條件的子女，個人收入金額不能超過5萬6838元，夫婦合併報稅的收入上限為6萬3398元。

●投資收入上限1萬1000元。

●於去年年底前，持有有效的社會安全碼或個人納稅識別碼ITIN。

●於去年年底前已經年滿18歲。

●去年持有美國公民或綠卡居留身分。

所有符合聯邦所得稅抵免的納稅人，可自動獲得伊州EITC的資格，但伊州稅務廳估計，去年仍有有5萬3000多位伊州居民，申請了聯邦EITC的所得稅抵免項目，但卻未同時申請伊州提供的所得稅抵免，導致超過2460萬元退稅無人使用。

值得注意的是，即使納稅人不符合聯邦所得稅抵免的資格，也可能符合伊州EITC的條件。

伊州稅務廳廳長哈里斯(David Harris)說，希望該州稅民檢查自己的資格是否符合，並多多利用這一稅務優惠。有關伊州EITC的其他信息，可查詢稅務廳官網：tax.illinois.gov/EITC；聯邦的EITC，則可查詢：www.irs.gov

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