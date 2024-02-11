芝加哥書院禮請妙凡法師講授『從四聖諦到四弘誓願』線上課程

北美護法信徒，線上聆聽講座，同霑法益，增長智慧，共成佛道。

芝加哥 書院『菩薩行證』課程，禮請佛光山人間佛教研究院院長妙凡法師，以『從四聖諦到四弘誓願』為主題，於1/26/及2/2為北美信眾講授兩場佛學課程。美加九州及中國上海、揚州等地，二百多位信眾線上聆聽，同霑法益，增長智慧。

妙凡法師以自身尋求正信佛教經歷，闡述正信佛教與其他宗教信仰的差別。法師指出佛陀佛陀自證苦、集、滅、道的「四聖諦」，是一切佛法的綱要，是緣起真理；瞭解生死流轉及解脫之道，能激發修道的決心，依八正道修行，能走向涅槃解脫，斷除煩惱無明。

法師講述凡事都是因緣和合，彼此都是相互依存，透過不同的思想、觀念、行為，才能現起和存在。依正知正見，創造因緣、滅苦得樂；在講與不講，做與不做之間，要有「不響」的決心，以「忍耐自己」為力量，修行戒定慧。做慈善事業，要以感恩心、平等心對待，因為施受等無差別。學佛從「人天道」開始，以布施、持戒、禪定修持，發增上心；在「解脫道」上，發出離解脫輪迴的心；在「菩提道」上，發四弘誓願，落實六度萬行，方能成就佛道。

課程最後法師以「觀音發願文」說明星雲大師 的一生，就是在刀山、火湯等等不可為的處境下，發廣大誓願，而有了如今的佛光山。法師也鼓勵大眾『超越苦的力量，面對困難時，要化煩惱為菩提，化逆境為順境』。並祝福大眾在新的一年，許自己一個美好的未來。

芝加哥協會會長王克英表示，苦是人生的本質，因『貪瞋痴慢疑』所招感，一切皆是緣起法，從因而得果。協會督導黃于紋表示，法師用金字塔的結構，說明深奧的四聖諦和四弘誓願，弘揚『人間佛教』是我們的神聖使命。第二分會黃洪發師兄說，觀音菩薩的悲，文殊菩薩的智，地藏菩薩的願，普賢菩薩的行，讓我找到學佛行佛的方向。密西根州 陳靈芳師姐說，法師的話深植心中，修行不離發心，而發心是有次第的；觀苦要用正面的態度，轉化苦為能量，娑婆才能堪忍。科羅拉多州方伶文師姐感慨的分享多年苦尋正信宗教的歷程，直到接觸佛法，進入美好的佛國世界，了解四聖諦及四弘誓願；祈願眾生得離苦，娑婆世界更美好。

妙凡法師的『從四聖諦到四弘誓願』兩堂課程的內容，讓大家清楚認識到從發心到菩薩道的意涵，這些都對這學期芝加哥書院『菩薩行證』課程的學習有極大的幫助。【人間社李性銘供稿】