燃亮華埠 採買年貨 芝城年味濃 排隊人潮湧現

芝城「燃亮華埠」日前在南華埠舉行亮燈儀式。(特派員黃惠玲／攝影)

大年初一腳步接近，芝城南華埠 年節氛圍也越來越濃厚，其中「燃亮華埠，龍年吉祥」日前在南華埠舉行亮燈儀式，喜氣的紅色金龍在鑼鼓聲中盤旋於精緻造型的龍形花燈間，讓擠滿現場的嘉賓、民眾，充分感受到過節氣氛。此間各大華人超市 採購年貨人潮湧現，尖峰時段要排上10分鐘才結得了帳。

華埠超市結帳台排滿採購年貨人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

主辦及協辦「燃亮華埠」的五個組織負責人。(特派員黃惠玲／攝影)

亮燈活動由美國福建商業聯合會、美中餐飲協會主辦，亞裔文化中心、美亞健康協會、芝加哥華埠特別活動委員會協辦。福建商會會長黃寶章、美中餐飲協會會長鄭時坦、美亞健康協會行政主任劉紅、華埠特別活動委員會創會人李雙振以及亞裔文化中心負責人徐婕雯均到場祝賀新春。

中國駐芝加哥總領館總領事趙建總、伊州 國會參議員德賓(Dick Durbin)、國會參議員達克沃斯(Tammy Duckworth)代表楊潔溪、伊州財長方仲華(Michael Frerichs)、伊州州眾議員馬靜儀、芝加哥11區區長李惠華、25區區長盧漢士等人，也陸續在亮燈儀式中，向在場民眾獻上龍年祝賀。

民眾與金龍合影。(特派員黃惠玲／攝影) 芝城「燃亮華埠，龍年吉祥」亮燈儀式，為今年龍年系列慶祝活動揭開序幕。(特派員黃惠玲／攝影)

趙建表示，2024年是龍年，龍代表了智慧、活力，今年也是中華人民共和國成立75年，中美建交45年，去年中美兩國元首在舊金山舉行了成功的會務，共同為中美兩國未來的發展方向指明了方向，他說，新的一年，中領館與社區朋友一起為僑胞提供更好的服務，創建美好繁榮社區。

難得現身華埠的德賓，也對華社表達了肯定並祝願大家龍年健康、繁榮，德賓還向李惠華現學現賣了一句廣東話「恭喜發財」，贏得民眾熱烈掌聲。

芝城「燃亮華埠」活動，吸引爆滿人潮參與。(特派員黃惠玲／攝影) 民眾與龍形燈籠合影。(特派員黃惠玲／攝影)

華商會會長李建明透露，新的一年將在南華埠設立旅遊信息中心，進一步擴大對遊客服務，帶動華埠商機。

除了亮燈、新年遊行等大型活動將陸續吸引人潮到訪華埠外，此間多家華人超市也湧入採買年貨的顧客，包括橘子、甘蔗、糖果等應景食品，尤其受到歡迎，店家表示，即日起到大年初一前的早上，還有傍晚下班時段，結帳台大排長龍。