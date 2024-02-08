叫停稻草人警車 芝警局長：強化步行巡邏

芝加哥警局局長史奈林表示，即日起取消讓加班警察坐在定點警車內的「稻草人警察」計畫，同時將讓更多警員步行巡邏。(芝警局)

過去一兩年間，芝加哥 為了遏止市區犯罪，安排許多加班警察坐市中心定點停靠的閃藍燈警車內的戰略計畫，日前由芝加哥警局局長史奈林(Larry Snelling)宣布即起暫停實施。該計畫是由前局長布朗(David Brown)兩年前為了市區暴力犯罪 遽增而推出的因應策略。

當初布朗發起這項被稱為「稻草人警車」計畫時，目標在安排警察進行「高能見度的巡邏」，藉此遏止全市的公共安全暴力事件。不過，新局長史奈林表示，該計畫大幅增加了警察加班費的支出，因此對於「固定崗位安排警察」的做法提出警告。

史奈林說，「當我們安排警察加班時，希望確保警員能夠通過該措施開展有效的工作」，他說，他不相信這種「稻草人警車」的方式可以達到有效防止犯罪的功能，頂多只是起到威嚇作用。

史奈林表示，他希望讓每一位坐在警車內的警員都能有與公眾接觸的機會，這樣才能確保市民感到安全。

史奈林去年9月底通過任命成為芝警局局長後，誓言控制警察加班費的支出，而停止「稻草人警車」的舉措，主要可以讓指揮官有更多自主權來決定經費運用的「最佳方式」。

但是，由於民主黨全國代表大會迫在眉睫，而警察加班費的預算只有1億元，這對警察局如何做出最佳人力安排面臨高度挑戰。

根據一份警方內部備忘錄顯示，警察加班坐在定點警車的方式已經暫停。此外，史奈林還結束了所謂分級布署，這種布署依賴取消警察休假日，並將他們派到不熟悉的警區執勤。

稻草人警車措施，源自於布朗在2022年2月啟動的「戰略布署行動」，當時芝城正面臨史上死亡人數最多的2022年，尤其市中心的槍擊 案也大幅上升。即使投入了額外的警力，警察仍在努力控制所謂的青少年群聚市中心滋事的趨勢。

今年至今，芝市區的槍擊案仍然頻傳，也再度引發了對該市經濟、文化發展的安全憂慮。

對此史奈林表示，他已經制定了新的戰略打擊市中心的犯罪活動，但並未提供細節。

芝市環區聯盟(Chicago Loop Alliance)總裁愛德華茲(Michael Edwards)表示，該組織支持暫停「稻草人警察」計畫，他提到，步行巡邏零售商店聚集區的警察，可以「有效」監督該區的安全。