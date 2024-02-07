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迎早春 芝城、華府本周或創最暖歷史紀錄

特派員黃惠玲／綜合報導
氣象局預測，儘管陽光不多，7日起芝城氣溫將爬升到華氏至少50度，且9日有望打破史上同日最高溫紀錄。(特派員黃惠玲／攝影)
氣象局預測，儘管陽光不多，7日起芝城氣溫將爬升到華氏至少50度，且9日有望打破史上同日最高溫紀錄。(特派員黃惠玲／攝影)

經歷了上月中旬連續多日的酷寒，芝城即將迎來早春溫暖氣候。根據國家氣象局預測，即日起氣溫將上升到華氏45度，到周五(9日)更可能出現創紀錄高溫華府本周末也將出現65度的暖和天氣，逼近歷史紀錄。

美國國家氣象局數據顯示，芝加哥歐海爾機場的每日最高溫，預計將維持在比2月平均最高溫華氏36度更高的水平，7日的最高溫可望達到華氏45度左右，接下來幾天天氣會更加溫暖，溫度將攀升到華氏50度。

根據氣象局預測，周四(8日)的最高溫為華氏57度，但也有可能更高，甚至逼近史上同日最高氣溫62度。周五(9日)出現破紀錄氣溫的可能性更大，預計最高溫將達到約57度，氣象局表示，當天溫度如果達到57度的話，就打破了1886年2月9日的同日最高溫56度紀錄。

氣象局氣象學家卡爾勞(Lee Carlaw)說，「如果我們要打破最高紀錄，以預測的角度來看，9日是最有可能的一天。」他也提到，8日、9日的高溫，部分原因是由於這兩天從南部穿過伊州的暖濕氣流造成。

卡爾勞說，天氣轉暖並不一定意味著陽光充足，目前依據預測，9日之前大部分時間都是多雲天氣，「如果白天看起來稍暗，是因為城市上空的雲層比平時厚，導致透過的光線較少。」氣象局表示，9日有望出現陽光明媚的天氣，不過，上午可能會先降雨，8日晚間也會有雨。

這波暖流過後，10日氣溫又將回落到華氏40度左右。

根據氣象局數據，維州雷根機場的2月10日最高溫，出現在1960年的68度，而華府地區這幾天的氣溫都將在華氏40多度徘徊，但從周六(10日)下午開始，溫度將爬升到65度左右，逼近雷根機場的歷史高溫；而華府杜勒斯機場的同日最高溫65度在去年出現，今年也有可能再度刷新紀錄。

周日(11日)大華府地區的溫度將下降一點，不過仍高於往年均溫的50多度。

高溫 華府 芝城

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