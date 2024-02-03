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伊州庫克郡聚居逾1.8萬巴勒斯坦人 冠全美

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥街頭，經常可以看見巴勒斯坦人抗議以哈戰爭及相關議題。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥街頭，經常可以看見巴勒斯坦人抗議以哈戰爭及相關議題。(特派員黃惠玲／攝影)

自從以色列、哈瑪斯爆發戰爭以來，芝加哥市各種大小的支持巴勒斯坦遊行、集會幾乎沒有間斷，許多民眾對以哈之戰為何在芝加哥產生這麼激烈的反應，不明所以，真正的原因在於包括芝市在內的庫克郡，為全美巴勒斯坦人聚居最多的郡縣。

過去幾十年來，巴勒斯坦人源源不絕移民到芝加哥地區，許多人搬到了芝加哥西南區，因而誕生了一個充滿活力和多元化的巴勒斯坦社區。根據美國人口普查局數據，如今居住在庫克郡的巴勒斯坦人，比全國其他郡都來得多。

其他名列全美聚居最多巴勒斯坦人的前二到五名郡縣，依序為密西根州的韋恩郡(Wayne County，4476人)、加州的洛杉磯郡(4209人)、俄亥俄州的庫亞賀葛郡(Cuyahoga County，4136人)、新澤西州的帕西亞克郡(Passaic County，3875人)。

庫克郡聚居了超過1萬8000名巴勒斯坦人，大芝加哥都會區則有2萬3000多名巴勒斯坦人定居，馬逵特大學(Marquette University)社會學凱恩卡(Louise Cainkar)表示，20世紀90年代，許多巴勒斯坦人開始從芝加哥西南區搬到郊區，分析顯示，大多數人現在居住在庫克郡西南郊區的奧蘭帕克(Orland Park)、奧克朗 (Oak Lawn)、廷利公園(Tinley Park)和橋景(Bridgeview)等地。

芝加哥伊利諾大學(UIC)教授納伯(Nadine Naber)表示，巴勒斯坦人將1948年的大規模流離失所稱為「Nakba」，在阿拉伯語中意為「災難」。 凱恩卡說，1948年以阿戰爭後，芝加哥的巴勒斯坦移民增加。

巴勒斯坦 芝加哥 庫克

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