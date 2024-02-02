芝華人廚師遭槍殺 華社懸賞6000元緝兇

芝加哥華人互聯協會會長鄭金光(右三)宣布懸賞6000元獎金，給槍殺黎勁兇嫌的線索提供者。(鄭金光提供)

在芝城中餐館工作的一名華人 廚師，因幫忙送外賣不幸於途中無辜遭槍殺事件，引起華人社區高度關注。芝加哥 華人互聯協會Chinese Crisis Responder)宣布懸賞6000元緝兇，爭取早日破案，為死者伸張正義。

芝加哥華人互聯協會會長鄭金光表示，住在橋港區的黎勁(Jing Lei，音譯，53歲)因為送餐到南區的英格伍德(Englewood)，莫名其妙身中多槍死亡，這起案件讓華社在痛心之餘也感到十分憤怒，目前警方還在調查案情。

為爭取早日緝捕槍手，還給黎勁及家人公道正義，協會提供了5000元，加上社區活動人士蒙特斯(Raul Montes Jr.)提供的1000元， 總共6000元將全數作為任何提供破案線索者的獎金。

鄭金光醫生也表示，社區為黎勁的不幸感到痛心，尤其農曆春節接近，但黎勁卻永遠不再有機會跟家人共度新春。

蒙特斯說，近年華埠發生多宗謀殺案，各種搶劫、偷竊也頻繁出現，治安令人憂慮，他要求市長強森讓警芝加哥警察恢復到警察該擁有的執法權力，以有效逮捕歹徒歸案。

黎勁在1月29日晚間送外賣到英格伍德區South Sangamon St. 5700號街區時，聽到槍聲並感到疼痛，接著其所駕駛的深灰色本田SUV撞上一輛停在路邊的汽車後停止。警方據報到場後，發現車內男子胸部中了多發子彈，送往芝加哥大 學醫院搶救無效死亡。

據目擊者描述，當時黎勁已不省人事，但腳仍踩著油門，SUV在撞到路邊車輛後停止，輪胎還在高速轉動。聞訊而來的好心人幫忙將汽車熄火並報警。黎勁隨後被送往芝加哥大學醫院。

黎勁的兒子接受NBC5電視台採訪時表示，他爸爸是59街一家See-Thru外賣中餐館的經理兼廚師，平時一周工作六天掙錢養家。案發當晚餐館外賣生意非常好，外送人手不足，黎勁臨時決定幫助送餐，「父親這麼努力勤奮工作、養家餬口，卻等不到退休享清福的一天，真的非常遺憾。」