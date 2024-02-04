外食太貴吃不消 愈來愈多人在家自煮省錢

外食太貴，越來越多人選擇在家料理用餐。(pexels)

「每天在家煮一餐的話，每周超市買菜花費大概不到100元，但現在100元要去餐館打一頓牙祭，隨便叫上三道菜，加上稅金、小費，沒有三位數根本吃不到」，家有兩個青少年子女的華裔媽媽Brenda林說，過去半年，一家外出用餐的頻率，從以前一個月兩次，到現在剩下三個月一次，「實在太貴了，吃不消」。

Brenda林說，基本上每天在家開伙的話，只要盡量採買當周打折的食材，每周買菜錢頂多100元上下，雞蛋、牛奶這類消耗量大的食品，就會到Costco這種大批發店購買，「雖然菜價現在的確比較高，但絕對沒有餐廳的價格高」。

在芝市公家機構上班的Alex張也同樣有「餐館越來越吃不起」的感想，他說，華埠 餐館三年前原本一份不到10元的三寶飯，現在已經漲到約15元，儘管有的菜品表面上看起來價格只有微調，但份量明顯縮水，「以往叫兩份菜就夫婦倆吃兩餐，現在則要叫三份菜」。

經常因為方便而使用網上送餐服務的千禧世代，在外送費、小費、菜品價格通通飆漲的情況下，也逐漸改變了「刷手機點餐、送餐」的花錢習慣，27歲在芝市區一家科技公司上班的Stanley說，一份雞排飯在網上原始價格從以前的11.95元已經漲到14.95元，加上外送費、服務費，還有芝城 高昂的銷售稅，一份送到家的雞排飯至少23元跑不掉，「真的很貴」，不習慣在家自己做飯的Stanley說，現在強迫自己每周至少自己煮飯兩到三次，否則每個月的餐費太嚇人。

數據顯示，儘管超市價格仍在上漲，但同比僅增加2.1%。與此同時，餐廳成本同比大幅上漲，其中全套服務的餐費上漲4.3%，而有限服務的餐食或速食的餐費上漲6.2%，例如麥當勞 2023年的菜單價格提高了約一成，Chipotle、Pizzahut、Subway也多次調高菜品售價。