逾8成芝城餐館缺人手 廚師尤其難找 也難留人

芝加哥地區的餐館跟全美各地趨勢一致，很多都面臨廚房找不到足夠人手問題。(特派員黃惠玲／攝影)

一項新的研究指出，芝加哥 的餐飲業在過去一年，仍面臨勞動力短缺問題。數據顯示，去年有高達82％的芝加哥餐館表示，店裡至少短缺一個人手，其中有四成表示缺少廚師。儘管普遍餐館都遭遇人力荒，但全美有60％的餐館稱，食品成本增加是過去12個月最主要的財務壓力來源。

由銷售點系統開發商TouchBistro發布的這份研究報告，調查了全美600多名餐館老闆、經理以及總裁。芝城 廚藝學校肯德爾烹飪藝術與酒店管理學院(Kendall College of Culinary Arts and Hospitality Management)院長Leigh Uhlir說，餐廳人力不足表明餐飲業仍在從疫情 中恢復。

Uhlir說，新冠疫情對餐飲業產生了重大影響，「大量的雇主來向我們尋求幫助，希望學生能夠更快進入他們的餐廳工作。」他提到，包括肯德爾校友在內的餐飲業東主，不僅在招聘廚師遇到困難，在留住廚師方面也挑戰重重。

調查顯示，芝加哥的廚師流失率為30％，居全國第二高，Uhlir表示，食品價格上漲增加了廚房營運壓力，長時間工作以及高壓力環境造成心理健康問題，都是廚師做不久的因素。

報告指出，餐飲業人員短缺最嚴重的職位，依序為流水線廚師(27%)、服務生(24%)、調酒師(23%)。

儘管疫情後，餐飲業整體就業情況有改善跡象，但成本上升卻也導致芝城餐飲業的就業比以往更加複雜，TouchBistro的產品副總齊貝爾(Matt Zibell)說，芝加哥多達94％的餐飲店家表示，他們店裡至少缺了一個職位找不到人手，而去年此比率曾下降到82％。

除了缺乏廚師外，60％的餐館表示，食品成本上升是過去12個月財務壓力的首要來源。與2022年相比，受訪的餐飲業者平均多支付了四成的食材成本，而將勞動力成本列為最大的財務壓力來源的餐廳，只有18％。

伊州餐飲協會主席涂以亞(Sam Toia)表示，過去六個月食品成本有所下降，但仍比一年前高了25％，他說，再加上勞動力短缺，餐館確實感受到了壓力。

綜合成本上升導致餐館紛紛提高售價，研究發現，去年約有56％的芝加哥餐館漲價，平均漲幅為15％。

美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)數據顯示，2022年5月，廚師、廚師長的年薪中位為5萬6520元，而從2022年到2023年，該行業的薪資預計將增長5％，比所有行業的平均增長速度都更快。

TouchBistro的研究指出，簡化菜單、採用技術是餐館希望應對成本上漲的方法，向新市場擴張也可能改變前景，藉增加據點降低採購成本。

涂以亞說，自疫情以來，送餐服務一直很受歡迎，研究報告稱，芝城超過四分之一的餐廳業務，是來自於網上定餐，他預測這個趨勢將持續發展下去。