我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

逾8成芝城餐館缺人手 廚師尤其難找 也難留人

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥地區的餐館跟全美各地趨勢一致，很多都面臨廚房找不到足夠人手問題。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥地區的餐館跟全美各地趨勢一致，很多都面臨廚房找不到足夠人手問題。(特派員黃惠玲／攝影)

一項新的研究指出，芝加哥的餐飲業在過去一年，仍面臨勞動力短缺問題。數據顯示，去年有高達82％的芝加哥餐館表示，店裡至少短缺一個人手，其中有四成表示缺少廚師。儘管普遍餐館都遭遇人力荒，但全美有60％的餐館稱，食品成本增加是過去12個月最主要的財務壓力來源。

由銷售點系統開發商TouchBistro發布的這份研究報告，調查了全美600多名餐館老闆、經理以及總裁。芝城廚藝學校肯德爾烹飪藝術與酒店管理學院(Kendall College of Culinary Arts and Hospitality Management)院長Leigh Uhlir說，餐廳人力不足表明餐飲業仍在從疫情中恢復。

Uhlir說，新冠疫情對餐飲業產生了重大影響，「大量的雇主來向我們尋求幫助，希望學生能夠更快進入他們的餐廳工作。」他提到，包括肯德爾校友在內的餐飲業東主，不僅在招聘廚師遇到困難，在留住廚師方面也挑戰重重。

調查顯示，芝加哥的廚師流失率為30％，居全國第二高，Uhlir表示，食品價格上漲增加了廚房營運壓力，長時間工作以及高壓力環境造成心理健康問題，都是廚師做不久的因素。

報告指出，餐飲業人員短缺最嚴重的職位，依序為流水線廚師(27%)、服務生(24%)、調酒師(23%)。

儘管疫情後，餐飲業整體就業情況有改善跡象，但成本上升卻也導致芝城餐飲業的就業比以往更加複雜，TouchBistro的產品副總齊貝爾(Matt Zibell)說，芝加哥多達94％的餐飲店家表示，他們店裡至少缺了一個職位找不到人手，而去年此比率曾下降到82％。

除了缺乏廚師外，60％的餐館表示，食品成本上升是過去12個月財務壓力的首要來源。與2022年相比，受訪的餐飲業者平均多支付了四成的食材成本，而將勞動力成本列為最大的財務壓力來源的餐廳，只有18％。

伊州餐飲協會主席涂以亞(Sam Toia)表示，過去六個月食品成本有所下降，但仍比一年前高了25％，他說，再加上勞動力短缺，餐館確實感受到了壓力。

綜合成本上升導致餐館紛紛提高售價，研究發現，去年約有56％的芝加哥餐館漲價，平均漲幅為15％。

美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)數據顯示，2022年5月，廚師、廚師長的年薪中位為5萬6520元，而從2022年到2023年，該行業的薪資預計將增長5％，比所有行業的平均增長速度都更快。

TouchBistro的研究指出，簡化菜單、採用技術是餐館希望應對成本上漲的方法，向新市場擴張也可能改變前景，藉增加據點降低採購成本。

涂以亞說，自疫情以來，送餐服務一直很受歡迎，研究報告稱，芝城超過四分之一的餐廳業務，是來自於網上定餐，他預測這個趨勢將持續發展下去。

芝加哥 疫情 芝城

上一則

治安差、成本增 華府去年至少52家餐館關門

延伸閱讀

勤奮工作卻等不到享清福 芝華人廚師遭槍殺 兒悲痛遺憾

勤奮工作卻等不到享清福 芝華人廚師遭槍殺 兒悲痛遺憾
芝城53歲華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 警查槍手動機

芝城53歲華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 警查槍手動機
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
芝城1月罪案遽減5成 專訪芝警局局長談關鍵措施

芝城1月罪案遽減5成 專訪芝警局局長談關鍵措施

熱門新聞

來自加州的UIUC新生阿庫爾.達萬，日前在校園凍死。(領英)

僅相距400呎…香檳伊大新生校園凍死 家長控校警玩忽職守

2024-01-30 09:33
中餐外賣店華人廚師幫忙送餐遭槍殺。（Google地圖）

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

2024-01-30 20:30
中國駐美大使館提醒中國留學生，謹慎選擇從杜勒斯機場入境美國。(本報檔案照片)

多名中國留學生由大華府杜勒斯機場入境 遭盤查並遣返

2024-01-29 10:54
芝加哥華人互聯協會會長鄭金光(右三)宣布懸賞6000元獎金，給槍殺黎勁兇嫌的線索提供者。(鄭金光提供)

勤奮工作卻等不到享清福 芝華人廚師遭槍殺 兒悲痛遺憾

2024-02-01 12:25
一名中國籍25歲女教師23日晚間在夏威夷檀香山市區街道遭一名男子朝臉部潑灑不明化學液體，重傷住進加護病房，目前警方已逮捕29歲嫌犯。（取材自夏威夷檀香山警察局網站）

中國女教師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

2024-01-27 00:43
中國籍女教師、化學品攻擊受害者張丹英(Danying Zhang，音譯)。(截取自Hawaii News Now/美中人民友好協會)

夏威夷州長看望遇襲中國籍女教師 她遭潑化學液體永久毀容

2024-01-31 00:46

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%