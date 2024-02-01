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要無證客盜竊換假證照 芝犯罪團夥落網

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡警長辦公室破獲以假證照換取尋求庇護移民零售盜竊的案件。(庫克郡警長辦公室)
庫克郡警長辦公室破獲以假證照換取尋求庇護移民零售盜竊的案件。(庫克郡警長辦公室)

伊利諾州庫克郡警長達特(Tom Dart)1月30日表示，其辦公室針對過去九個月來持續出現的芝市中心零售盜竊案進行調查，偵破一起涉及提供假社會安全卡、假駕照、假綠卡作為回報，誘使委內瑞拉移民從事零售盜竊的犯罪組織，被逮捕的竊盜分子稱，他們被要求偷哪些東西，也規定贓物價值須累積到一定金額，才能換取上述證件。

達特說，這些大部分從委內瑞拉輾轉抵達芝城的尋求庇護者的作案動機及模式，與一些暴力破壞名牌高檔店的盜竊分子不同，這些竊賊移民大多是偷取低價商品。

達特說，稍早的一次逮捕行動中，警方抓獲三名男子，調查人員還在嫌犯住處找到了每張發出去假證照的取得者，以及要求他們作案的紀錄及價格。

這三名芝加哥男子均面臨重罪指控，警方稱，他們向外國人出售欺詐性身分證件，然後拿到假證照者可以利用這些身分證件獲得就業機會。

警長辦公室在1月24日在南哈姆林大道2700街區的住所，執行搜查令後逮捕了51歲的Facundo Donato Meneses-Garcia、42歲的Francisco Javier Otero-Rosas和19 歲的 Keneth Jareth Ulloa-Rodriguez。警方並從相關住所查獲 481張假身分證，包括社會安全卡、綠卡和駕照，以及超過7200元現金和約40克疑似冰毒。

達特說，調查顯示，「我們接觸到大多數的零售盜竊者，都是為了找工作而去向不法集團購買假證照。」

全國移民司法中心(National Immigrant Justice Center)的律師甘地(Aeesha Gandhi)，經常協助符合條件的移民填寫庇護及申請工作許可，她說，雖然移民局不會自動處罰那些被發現使用假證照者，但犯了罪仍可能面臨刑事後果。甘地說，「我們試圖告訴人們，在獲得工作許可前，他們不應該非法工作。」

達特表示，他相信被指控製造及銷售假證照者，只是利用移民的絕望心理牟利的眾多犯罪團夥之一。

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