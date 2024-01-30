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伊州UCA元宵餃子宴 2月24日登場

【芝加哥訊】
美國華人聯盟伊州分會元宵餃子宴2月24日舉辦。(主辦方提供)
美國華人聯盟伊州分會元宵餃子宴2月24日舉辦。(主辦方提供)

美國華人聯盟伊州分會(UCA IL)將在元宵節2月24日舉辦餃子宴，邀請大家逛廟會、欣賞歌舞，包餃子、吃餃子、共享盛饌，喜迎新春。

美國華人聯盟伊州分會表示，活動時間為24日上午11時30分至下午3時30分，地點在Benedictine University Krasa Center，地址：5700 College Rd, Lisle, IL 60532。

美國華人聯盟伊州分會UCA IL 是一個非營利組織，致力於支持中華文化傳承、促進公民及民主參與教育，為關乎社區的重大議題倡導和推動積極理念、推動正能量的傳播，培育社區組織間隔的合作關系，助力建設一個積極參與公民事務的華人社區。

本次活動免費入場，將有傳統文化活動、藝術家歌舞表演，還有蘋果平板電腦、蘋果手表和耳機抽獎，獎品獎金豐富。當天也歡迎大家贊助、捐贈無聲拍賣禮品和獎品，所得一半將捐給Shelter。

有意參加者，可上網填寫表格，網址：https://reurl.cc/M46oa3。

活動聯繫人徐賽嫦(224)436-6081、鄭征(630)667-3183、黃先維(312)623-2823、邱超 (630)217-4413。

華人 餃子 伊州

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