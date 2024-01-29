報稅季節到 BBB提醒小心歹徒假冒稅務員詐騙

報稅季節到，BBB提醒留意各種稅務詐騙。(pexels)

報稅 季節到來，芝加哥及北伊利諾州商業優良局(Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois, BBB)26日呼籲稅民提高警覺，避免騙子盜竊報稅身分，即使用社會安全號報稅後拿走退稅 ，同時也要留意電子郵件釣魚、冒充國稅局 工作人員及假冒報稅人員的詐騙。

BBB說，在委託或聘用報稅服務人員時，應先對其進行調查，且盡早報稅，檢查稅務編制人員的背景，並驗證是否可以到國稅局官網進行電子報稅。

BBB提醒，國稅局絕對不會威脅、要求付款或詢問財務信息，如果對方承諾拿到更多退稅，或可以更快拿到退稅的話，都要保持警惕。

BBB總裁柏納斯(Steve J. Bermas)說，無論你選擇如何準備報稅，都可能遇到騙局，尤其到了報稅季節，稅務騙子就會一湧而出，「他們通常從製造恐懼開始，然後利用假冒的電話、簡訊、電郵、虛假信件來玩弄民眾的情緒。」

根據國稅局數據，2022年納稅人因稅務詐騙和欺詐損失高達57億元。今年的報稅截止日為4月15日。

國稅局官網提醒，詐騙者使用一般郵件、電話和電子郵件來給個人、企業、薪資和稅務專業人員設下圈套。

其中稅務專業人士成為身分竊賊攻擊目標的情形正在增加，這些罪犯(其中許多人是老練的、有組織的集團)正在加倍努力收集個人資料，以申報欺詐性的聯邦和州所得稅申報表。

此外，國稅局制定了一個流程，允許企業和薪資服務提供商快速通報與目前正在到處發生的W-2詐騙相關的任何資料遺失。如果及時通知，IRS可採取措施防止員工成為身分竊盜受害者。

如果部分納稅人收到貌似來自納稅人權益維護服務委員會(TAP)有關退稅款的電子郵件，這些電子郵件是網路釣魚詐騙，企圖誘騙受害者提供個人和財務資訊，絕對不要回覆或點選任何連結。

更多有關稅務詐騙信息，可查詢國稅局官網中文說明：https://reurl.cc/80Xano。