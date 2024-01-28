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伊州連3起家暴槍擊案 議員促通過「卡琳娜法案」

特派員黃惠玲／芝加哥報導
卡琳娜法案是以去年7月遭家暴丈夫槍殺的卡琳娜(左圖左前)命名。(gofundme)
卡琳娜法案是以去年7月遭家暴丈夫槍殺的卡琳娜(左圖左前)命名。(gofundme)

伊利諾州連續幾周發生了包括華人在內的三起嚴重死傷家暴案，去年秋天未獲伊州議會通過，旨在授權執法者搜查施暴者住處並拿走家暴者持有的槍枝的「卡琳娜法案」(Karina's Bill)，也再度引起關注，包括家暴受害者及積極推進該法案的議員，攜手疾呼州議會就該法案採取行動。

1月12日的芝城西郊Downers Grove華人丈夫槍殺妻子案，21日芝城南郊廷利公園市(Tinley Park)丈夫槍殺妻子和三位女兒案，以及芝城西南郊朱麗葉(Joliet)23歲槍手開槍射殺母親、弟妹及叔叔、阿姨等七位親人及一名路人的案件，讓家暴問題的致命性成為近日議論焦點。

提出「卡琳娜法案」的伊州州參議員維拉紐瓦(Celina Villanueva)說，最近一聽到家暴槍擊案時，我就感到心碎，「如果議會去年就通過移除家暴者槍枝的法案，或許這些死亡案件都可以預防發生。」

卡琳娜法案是為了紀念卡琳娜.岡薩雷斯(Karina Gonzalez)而命名，該法案要求執法部門在執行保護令同時，如果倖存者提出要求並獲得法官允許，必須搜查住家並立刻移除施暴者槍枝。

去年7月，岡薩雷斯向警方舉報丈夫艾維瑞茲(Jose Alvarez)威脅安全，幾周後，岡薩雷斯母女在家中被艾維瑞茲槍殺，岡薩雷斯的兒子也中槍受傷。岡薩雷斯曾獲得保護令，該令自動撤銷了艾維瑞茲的槍證，並禁止他進入岡薩雷斯家中，沒料到艾維瑞茲仍然進入妻子家中持槍射殺了妻女，也打傷了兒子。

槍手艾維瑞茲的妹妹莫妮卡(Monica Alvarez)說，「我們急迫需要加強家庭暴力法」，否則因為缺乏緊迫性及執行力度，像卡琳娜這樣的受害者正在付出生命代價。她呼籲議員們盡快投票通過「卡琳娜法案」，否則不知還有多少人必須死去。

根據現行法令，尋求保護令的家暴受害者可以要求移除施暴者的槍枝，但要執行卻往往很難落實。卡琳娜法案就是彌補執行的不足，該法要求法官在送達保護令的同時，也送達並執行搜查令，確保執法人員有明確的指導和權力進入住宅並拿走槍枝，依據該法，執法部門將有48小時時間送達搜查令並沒收武器。

家暴 芝城 華人

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