芝城華埠2/18春節遊行 鼓樂、花車熱鬧登場

芝加哥華埠特別活動委員會及華埠基金會以及贊助商，歡迎大家踴躍出席2月18日的春節遊行。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥華埠 特別活動委員會及華埠基金會宣布，2024年芝加哥華埠春節遊行將在2月18日舉行，今年遊行陣容包括50多個遊行隊伍、10支鼓樂隊、10輛花車等參與，屆時歡迎大家出席共襄盛舉。

遊行主辦方日前在橋港區回味餐廳(Afusion)舉辦新聞發布會，華埠特別活動委員會共同主席黃婉嫻表示，遊行將在2月18日下午1時展開，遊行隊伍將從24街夾永活街口出發，沿路北行到舍麥路在西向轉往至普林斯頓街附近解散。

黃婉嫻介紹，今年的遊行由全美銀行(US Bank)冠名贊助，全美銀行代表以及其他贊助商ComEd電力公司、Salesforce等企業也派代表出席了發布會。11區區長李惠華辦公室專員Zoe Chan表示，春節為華人主要傳統之一，區長辦公室一如既往全力支持遊行，除彰顯文化特色，更可為華埠帶來商機。

華聯會主席何達權、華商會會長李建明、伊州州務卿詹雅仕亞裔 顧問委員會主席馬森柱、美中餐飲協會會長鄭時坦，88超市陳志心，以及皇上皇燒臘、美亞健康協會、湖濱銀行等贊助商家代表，也都出席了發布會。