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芝郊區又傳家庭槍擊 家暴夫槍殺母女4人

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城南郊廷利公園市21日發生一起四死家暴命案。(美聯社)
芝城南郊廷利公園市21日發生一起四死家暴命案。(美聯社)

芝城南郊廷利公園市(Tinley Park)21日爆發四死家暴案，一名母親跟她三個20多歲的女兒在住家內遭到射殺，警方已經逮捕兇嫌，據指出槍手為死者丈夫，也是三名女兒的父親。

庫克郡法醫辦公室表示，四名死者分別是53歲的Majeda Kassem、25歲的Halema Kassem、25歲的Zahia Kassem以及24歲的Hanan Kassem。

死者Majeda Kasse的堂姊穆罕默德(Maggie Mohammad)表示，Majeda和她丈夫的關係很不穩定。「她為他養了這麼多孩子，但卻不被允許離開家。我常常偷偷地把她帶出去。堂妹的丈夫卻告訴她不要跟我說話，」她說。

警方是在21日上午11時20分左右接到報案，稱該市173街7400號街區發生槍擊案。

廷利公園市府經理卡爾(Pat Carr)說，警方到達時，兇嫌在屋內，警方也在現場找到了作案槍枝。卡爾說，這是自2008年該市服飾店Lane Bryant五名婦女在店內被槍殺至今，最致命的一起槍擊案。當年引起高度注目的服飾店謀殺案，至今仍未偵破。

芝加哥CBS新聞台訪問了受害家庭鄰居，一位認識這家人的鄰居維特庫斯(Charlotte Vaitkus)說，發生兇案的家庭住著丈夫、妻子、三個女兒跟兩個兒子，她說自己很震驚，她跟這家人的大兒子是同學。

維特庫斯說，他們家的孩子都很聰明，都有很遠大的人生目標，比如想當藥劑師、醫生，維特庫斯說，她從來不知道這家人有任何問題。

卡爾表示，全案仍在調查中，目前尚不清楚這起謀殺案的動機。

槍擊 家暴 芝城

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