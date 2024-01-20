芝白襪球場遷78區？ 華埠憂喜參半

緊鄰芝城華埠的78區(芝加哥河東側)，原本計畫開發為「發現合作夥伴學院」、高層住商大樓等集聚的新社區。(芝加哥78官網截圖)

位於華人聚居橋港區的芝城 白襪棒球隊，被爆正與芝加哥 南華埠 一街之隔的「78區」開發商Related Midwest，洽談在該區興建全新球場的可能性，消息傳出，包括華埠商圈的以及78區所屬的南環區店家，大多表示「樂觀其成」，但南環區及華埠一帶的居民，則對此開發案恐惡化該區交通及生活品質表達憂慮。

芝加哥市市長強森、白襪隊主席萊茵斯多夫(Jerry Reinsdorf)對此發表聯合聲明，稱「我們會面討論了球隊與芝加哥間的歷史性合作關係，及球隊在芝城保持永久競爭力的想法」，兩人沒有提及將白襪隊主球場從目前所在位置遷至南環區的可能性。

第一個揭露消息的芝加哥太陽報指出，白襪隊與78區開發商正「嚴肅」談判遷移的可能，78區占地62畝，北至羅斯福路，南到18街，東至克拉克街、西至芝加哥河，為芝城最大片的未開發地塊之一，也是位置最佳的地塊。

多年前，78區宣布了開發計畫，預計未來20年內投資70億，在該區新建三條道路、遷移Metra鐵軌、設立新的紅線捷運停靠站，以及開闢沿河步道，此外還將興建1300萬平方呎的辦公、住宅、零售、餐飲、文化區，其中包括伊利諾大學的科技研發中心「發現合作夥伴學院」(Discovery Partners Institute，簡稱DPI)。

學院執行主任傑克森(Bill Jackson)說，該學院占地4畝，如果白襪隊球場進駐，將可使該區的基礎設施更加完整，DPI預計在今年開工。

體育顧問甘尼斯(Marc Ganis)說，如果白襪隊要留在芝加哥市區，78區的確是絕佳地點，他表示，一座能容納3.5萬到3.8萬人的純棒球體育場，大約僅需要12到14畝的土地，至於停車場並不一定要地面停車場，且也不是所有停車場都必須緊鄰球場。

社區組織「南環鄰里」(South Loop Neighbors)主席威爾斯(Jim Wales)說，新的球場將不僅僅是一座體育場，而會帶來包括餐館、表演廳等整個娛樂區的發展。

位於78區東側的南環住宅區及華埠廣場後的住宅區居民，則對白襪球場可能入駐的消息「憂慮多多」，在南環區住了六年的麥肯塔許(Sarah McIntosh)說，羅斯福路走到密西根湖就是美式足球小熊隊的士兵球場，只要有球賽到處都可看到喝醉的球迷，加上球賽日交通壅堵，如果又蓋白襪球場，當地生活質量將大受影響。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩說，希望能盡快獲得更多有關體育場地的社區意見，她說，市府應該說明一旦體育場計畫落實，向南擴展河畔步道的方案是否將擱置，以及華埠譚繼平公園是否會受到影響。

目前白襪隊主場保證率球場(Guaranteed Rate Field)為李惠華的轄區，她說，白襪隊在跟芝市長會談前曾知會了她，她希望下周能從Related Midwest公司及白襪球隊獲得更多細節。李惠華說，「白襪目前的主球場已在現址33年，我希望盡我所能讓他們留在這裡。」