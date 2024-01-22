威脅兒童安全 數百萬套家具錨栓召回

美國消費品安全委員會宣布，召回「一條塑料拉鍊帶、兩個支架和兩個螺絲」的家具錨栓固定套件。(美國消費品安全委員會官網)

為防止櫥櫃翻倒危害兒童安全，美國數以百萬計的家庭都特別安裝了家具錨栓(furniture anchors)，然而這套固定家具的零件卻仍會折斷、變脆， 依舊對兒童造成威脅。芝城 推動兒童安全的非營利組織表示，聯邦對衣物儲存家具強制要求穩定性的新規在去年9月開始施行，建議消費者購買前檢查製造商的標籤，確保家具不是在新的穩定性要求生效前製造。

自2019年以來，數以百萬計的梳妝台、衣櫥和衣櫃等都包含了「一條塑料拉鍊帶、兩個支架和兩個螺絲」的固定套件，但美國消費品安全委員會(U.S Consumer Product Safety Commission)與31家家具製造商1月11日發布了召回通知，因為事實證明這套錨栓可能會隨著時間推移變脆或折斷，造成看不見的危險。

「家長反對翻倒」(Parents Against Tip-Overs)組織，多年來積極推動強化衣櫃等家具的兒童安全。(家長反對翻倒臉書)

消費者可以上網：Alliance4safety.org，或致電(855)416-7370，不需要收據就可以免費申請新的家具錨拴。

根據美國消費品安全委員會去年的一份報告，家具翻倒死亡事件中有81% 涉及兒童，15%涉及老年人。該委員會估計，每年約有多達1萬9400起因翻倒事故造成的傷害需送醫。

經過「家長反對翻倒」(Parents Against Tip-Overs)的非營利組織多年努力推動強化家具安全下，聯邦在2022年通過「停止不穩定、具危險性衣櫃翻倒」的青少年法案，簡稱「STURDY法案」， 該法律由伊州民主黨 國會眾議員 夏考斯基(Jan Schakowsky)主導，去年9月生效，法案規定凡27吋及以上的衣物儲存家具，必須強制規定穩定性要求，且每件家具必須包括一個錨栓套件。

值得留意的是，這項新的穩定性要求不適用於2023年9月1日之前製造的家具，這意味著潛在不穩定危險的家具，仍可在商店和網路上銷售。芝加哥一家專注於兒童產品安全的非營利組織「兒童身陷危險」(Kids In Danger)的執行董事考爾斯(Nancy Cowles)呼籲，消費者購買家具時應檢查製造商的標籤，確保家具不是在新的穩定性要求生效之前製造的。

考爾斯說，家長也應該確保電視、壁櫃和其他家具都安全固定。

櫃子翻倒事故可能會突然發生，防不勝房，例如 孩子可能拉出櫃子抽屜，並將其作為台階去夠到某個目標物體，家具可能因此翻倒、壓碎或壓住孩子， 如果家中地板鋪著地毯的話，父母很有可能聽不到任何聲音而錯失挽救孩子機會。