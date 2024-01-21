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伊州車險保費 去年飆升12.5億 歷年之最

特派員黃惠玲／芝加哥報導
汽車保險公司稱，通膨加上供應鏈問題，導致車子維修成本上升，也推高了車險費用。(pexels)
汽車保險公司稱，通膨加上供應鏈問題，導致車子維修成本上升，也推高了車險費用。(pexels)

一項消費者組織對於車子保險費率的最新分析指出，伊州車主的汽車保險費總額在2022年上漲11億元後，2023年的保費總額又飆升了12.5億元。

這份分析報告調查了佔有伊州車險市場81%的十家最大的汽車保險公司，結果顯示，去年的車險費為歷年之最。報告指出，總部位於芝城郊區布魯明頓(Bloomington)的State Farm保險公司，以及總部在北郊諾斯布魯克(North Brook)的Allstate，為調漲保費幅度最大的兩家公司，其中State Farm的保費共增加了3.64億，Allstate則上調了2.1億元，這兩家公司約占伊州車險的40％市場。

Allstate對此發表聲明稱，近年隨著道路上的車子越來越多，事故也越來越嚴重，加上通貨膨脹導致的維修成本上升，保險公司理賠的費用也大幅增加。State Farm的聲明則提到，理賠成本因通膨及供應鏈中斷而加劇，「我們將依據這些趨勢進行調整，以確保我們的價格與風險匹配。」

非營利組織伊州PIRG教育基金審查了伊州10大汽車保險公司及其子公司提出的300多份保單調漲申請，發現2023年新保戶和續保戶的保費總共增加了12.5億元，伊州共有500多萬保戶受到影響。

伊州PIRG教育基金會主任史卡爾(Abe Scarr)說，伊州的車險保戶理應獲得大多數美國人應得的基本消費者保護。消費者組織因此正在推動監管機構對保險公司的收費標準，擁有更多的發言權。

在美國某些州，汽車保險公司要提高費率，必須事先獲得審批，但伊州卻允許保險公司先自行決定費率，然後再通知伊州保險廳。

伊州州眾議員古扎迪(Will Guzzardi)、州參議員塞凡提斯(Javier Cervantes)去年曾提出立法，建議授權伊州保險廳拒絕或修改「過高」的費率漲幅，並在釐定保費時，禁止使用某些例如性別、婚姻狀態、年齡等「非駕駛」(non-driving)因素。

不過，保險業者對此不以為然，業界表示，剔除非駕駛因素將導致風險預測的準確性降低，這也意味著一些現在可以拿到比較低費率的客戶，最終將支付更高的費率。

伊州車險保費去年飆漲12.5億。(本報檔案照片)
伊州車險保費去年飆漲12.5億。(本報檔案照片)

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