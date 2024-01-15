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艙門脫落事件後…2架波音客機在芝加哥機場碰撞

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艙門脫落事件後…2架波音客機在芝加哥機場碰撞

記者張聲肇／即時報導
圖為達美波音717客機，示意圖，非出事客機。（美聯社）
圖為達美波音717客機，示意圖，非出事客機。（美聯社）

聯邦航空管理局(FAA)15日說，兩架波音客機14日在芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)發生碰撞，雖無人受傷，但航管局將啟動調查。

FAA發言人莫里納若(Tony Molinaro)說，下午6時30分左右，日本全日空(All Nippon Airways)11號班機在起飛跑道滑行時，左翼尾碰到達美航空(Delta Air Lines)2122航班機尾。全日空班機是波音777，達美客機則是波音717。

上周，波音737 Max 9機型客機才發生艙門空脫落事件，所有該型飛機隨即停飛檢修，美國最大民航機公司產品故障與品管，再度廣到質疑；目前無法確定芝加哥機場兩機擦碰是否與製造商有關。

波音公司15日對發生在歐海爾機場的事故不予置評；達美發言人詹森(Emma Johnson)15日表示，達美班機停在登機門外時，遭全日空班機擦撞。「乘客正常從登機門下機，達美維修人員正在檢查受損情況。」

全日本航空公司客服代表彭加龍(Raymond Bongalon)15日下午說，「本公司對此事還不能提供任何資訊。」

該公司網站說，原定飛往東京的11號班機因「機身檢查」而取消。

芝加哥 日本 達美航空

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