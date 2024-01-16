大芝加哥區華僑華人春晚 2月14日登場

大芝加哥地區華僑華人春節聯歡晚會，將在2月18日舉行。(主辦方提供)

大芝加哥地區華僑華人 春節聯歡晚會將在2月18日於芝城 西郊珠瑞蓮宴會廳(Drury Lane)舉行，這也是這場活動因疫情停辦五年後首度重新推出，聯合主辦的大芝加哥地區華僑華人聯合會(華聯會)和美國華人科學家工程師專業人士協會(科工專)表示，今年演出陣容強大，國家一級演員、知名流行歌手、金唱片獲得者黃鶴翔及華語流行新生代歌手袁惜君將領銜演出。

主辦單位表示，由於疫情後通貨膨脹導致各項費用大幅上漲，春晚組委會希望有更多的商家和社團贊助，讓更多朋友能以早鳥票優惠價格共襄盛舉。

龍年春晚票價分成98元、108元、128元、158元四種，購票可上官方連結：https://acse.org/2024NewYearParty/

此外，龍年春晚組委會還將在晚會當天，提供免費專車來往南華埠 及芝城西郊的晚會會場，上車地點在華埠華格林藥店(Walgreens)門前。

有關購票、進一步信息或其他疑問，可電洽何達權(312)560-5706、楚非(630)854-1281、鄭 征(630)667-3183、王濤(847)363-5990。