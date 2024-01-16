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全美去年損失10億天災次數 中西部、東南部居冠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州去年龍捲風、乾旱、水災陸續報到，也使該州創下高達28次損失金額達10億元的災害紀錄。(伊州應急管理局)
伊州去年龍捲風、乾旱、水災陸續報到，也使該州創下高達28次損失金額達10億元的災害紀錄。(伊州應急管理局)

芝城過去半年經歷暖冬、酷寒的兩極挑戰，凸顯氣候變遷以及人口增長，正促使天災影響逐步擴大。根據統計，美國在2023年經歷28次單次損失達10億的天氣和氣候災害，比2022年的22次高出36％。

去年的28次的天氣災害中，有九次波及伊利諾州，而各種損失類別中，又以南部、中西部的乾旱、熱浪代價最昂貴，總計損失達145億元。

根據「國家海洋暨大氣總署」(National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA)最新更新的年度報告，全國範圍內天氣和氣候災害損失總額，達到驚人的929億元。

伊州氣候學家福特(Trent Ford)說，伊州去年與2011年，並列為發生最多損失10億元災害的年度，但他提醒，不要只關注造成巨大經濟損失的災害，因為損失較小的天氣事件，仍對人類造成巨大影響，例如在該地出現華氏零度以下的風寒。

他解釋，數十億元的災害，主要是經濟損失，而不是造成失去生命，而酷寒天氣可能不會對基礎建設等帶來太大的影響，但卻因此在大芝加哥地區造成相當人數死亡。

包括芝市在內的庫克郡，為全州天氣和氣候災害風險最高的郡縣，根據報告，庫克郡的冰凍風險指數為70.75分(滿分100)，幾乎是全國平均風險分數的五倍，冬季風暴風險為56.42分，也比全美平均高出四倍。此外，庫克郡面臨乾旱、洪水、強風風暴的風險可能性，是全國其他地區的四到六倍。

福特說，很多人一提到數十億損失的災害，會以為加州、德州、佛州名列前茅，但其實並非如此，他表示，佛州往往發生10億元級別的災難時，例如颶風就可能損失100億，加州一系列野火造成的損失也高達200億，但「實際上，中西部、平原區(Plains)、東南部地區發生損失10億的災害次數最多」。

去年伊州在5、6月時飽受乾旱之苦，芝加哥更創下30年來最乾旱5月的紀錄，伊州農業因此損失慘重，乾旱後又遇暴雨侵襲，伊州去年成為重災區的其他八次天氣事件，為各種強風暴，包括大冰雹、狂風、龍捲風，而去年7月1日、2日的暴雨，更在密蘇里州、印第安納州、伊州帶來高達19億元的損失。

福特說，美國遭受數十億元災難的數量上升，部分原因是氣候變化，部分原因是人口增加帶來的風險提高，他解釋，過去4、50年，美國許多地區發展呈現無序擴張的趨勢，「人口變化，都意味著即使沒有氣候變遷影響，一旦發生風暴也會造成更大的破壞。」

伊州 庫克 加州

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