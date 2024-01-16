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冷爆…芝最低溫-40℉ 公校16日停課

特派員黃惠玲／芝加哥報導
超級低溫來襲，芝城密西根湖面雲霧繚繞。(Coral Wu提供)
超級低溫來襲，芝城密西根湖面雲霧繚繞。(Coral Wu提供)

國家氣象局報告指出，極寒氣候籠罩大芝加哥地區，芝城西郊奧羅拉市(Aurora)14日風寒效應(wind-chill)的最低溫度達到華氏零下40度，氣象局對此發出到15日中午為止的「風寒警報」，低溫則會持續到16日。有30萬名學生的芝公校系統(CPS)15日下午宣布，為保證師生安全，16日停課一天。

由於冷空氣遇上較暖的密西根湖面，導致水蒸氣蒸發產生霧氣，這兩天密西根湖雲霧繚繞，彷如仙境，許多民眾也紛紛在社交媒體曬出所拍攝的「冒煙的湖」景象。

氣象局資深氣象學家波查德(Brett Borchardt)表示，芝加哥14日最高溫只有華氏1度，差點打破史上同日最冷紀錄，他說，歐海爾機場的氣溫14日午夜過後為華氏3度，隨後很快降至零度以下。而14日的白天溫度一直在零度以下。」

國家氣象局表示，14日在奧羅拉機場出現了風寒效應下達零下40度的超低溫，氣象局因此發布風寒預警，直到15日中午解除。當風寒效應時溫度降到零下30度或更低時，氣象局就會發布風寒警告，這種情況下，只要皮膚裸露在戶外，短短10分鐘就會凍傷。

14日入夜後的零下15度，也是2019年極地漩渦以來最冷的一次。氣象局預測到16日為止，大芝加哥地區的氣溫連續三天最高不會超過5度，1996年2月2日至4日以來，從未出現過的情況。

國家氣象局警告，由於今年入冬以來天氣反常溫暖，因此刺骨冷峰來襲，會讓感覺比以前更冷。氣象局稱，從去年11月28日以來，芝加哥沒有一天的最高氣溫低於華氏零度，芝城入冬以來的前43天，是有史以來第三溫暖的天氣，僅次於1890年、1878年。根據紀錄，今年12月1日到隔年1月12日的芝城均溫為37.1度，比平常同期均溫高出7.9度。

庫克郡14日也傳出2024年第一個民眾遭凍死的案例，一名60歲的席拉公園市(Schiller Park)男性被發現凍死在Wesley Terrace的46街街區。

酷寒天氣使芝加哥民眾幾乎躲在室內，偶爾上街者也全身包緊緊，氣象局表示，這波寒流預計到17日上午9時告一段落。

寒冷天氣也為此間特斯拉車主帶來麻煩，一些特斯拉車主抱怨，溫度過低導致車子充電時間大幅拉長，一名車主魏爾本(Brandon Welbourne)說，本來45分鐘就可以充滿電的車子，現因天氣太冷需要兩小時才能充滿，等待時間太長，不少車子也因此耗光電力，「我至少看到10輛車被拖走，因為車沒電了」。

低溫來襲，芝城路人全身包緊緊。(特派員黃惠玲／攝影)
低溫來襲，芝城路人全身包緊緊。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 芝城 低溫

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