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冬季風暴來襲 芝城取消逾千架航班

特派員黃惠玲／綜合報導
芝城一早大雪紛飛，路況欠佳。(讀者提供)
芝城一早大雪紛飛，路況欠佳。(讀者提供)

一場大規模的冬季風暴，導致美國12個州斷電、影響當地商業活動，各航空公司12日一早因此取消了約1400架航班，其中芝加哥兩大國際機場航班取消超過1000架，而受到風雪影響，大芝加哥地區數百所公立學校紛紛宣布停課。

芝城12日清晨開始大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)
芝城12日清晨開始大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，截至東部時間12日上午8時16分，全國多達1395個航班取消，788個航班延誤。達美航空(Delta)表示，由於中西部的冬季暴風雪，預計12日、13日的航班可能會面臨一些挑戰。

西南航空(Southwest)12日也發布了旅行警告，稱芝加哥、底特律、奧馬哈(Omaha)等地區的部分航班，可能受到影響。

聯邦航空管理局(FAA)11日警告，雲、雪、風等天氣狀況，可能會延誤某些機場的航班。在取消的航班中，西南航空以270架居首，其次是聯合航空252架。

芝城大雪紛飛，部分地區降雪已經超過半呎。(讀者提供)
芝城大雪紛飛，部分地區降雪已經超過半呎。(讀者提供)

聯合航空仍在等待監管部門批准恢復波音737 MAX 9飛機的使用，因此早就已經取消了一些航班。聯航表示，正在努力恢復MAX 9的班機運營，並通過改用其他機型繼續飛行計畫中的航班。

芝城為受到這波風雪影響最大的地區之一，到12日當地時間中午左右，已經有部分地區降雪超過半呎，國家氣象局也對該地區發布冬季氣候警報(Winter Weather Advisory)直到13日中午。大芝加哥地區的幾百所公校也紛紛在12日停課因應。

芝加哥中途機場12日一早下大雪，許多民眾的班機起降都受到影響。(讀者提供)
芝加哥中途機場12日一早下大雪，許多民眾的班機起降都受到影響。(讀者提供)

由於冰雪天氣，芝加哥歐海爾機場一度全面停飛，直到今年上午8時才解除這項停飛令。到12日下午3時為止，歐海爾機場多達848架航班取消，班機平均延誤時間為24分鐘，；中途機場則有279架班機取消，平均延誤時間為19分鐘。

此外，大芝加哥區約10萬戶家庭因此停電，經電力公司積極搶修，正陸續恢復供電。

芝加哥 芝城 公校

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