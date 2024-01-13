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地下有毒物恐致癌 芝華人居民疾呼清理

特派員黃惠玲／芝加哥報導
旨在協助受害人獲及時援助的芝加哥華人互聯協會，由鄭金光(前排右二)擔任首屆會長。(特派員黃惠玲／攝影)
旨在協助受害人獲及時援助的芝加哥華人互聯協會，由鄭金光(前排右二)擔任首屆會長。(特派員黃惠玲／攝影)

華人為主的非營利組織「芝加哥華人互聯協會」(Chinese Crisis Respondent-CCR)，日前在芝城華埠宣布成立，首屆主席鄭金光表示，新組織的主要任務，包括協助受害人獲得及時援助，同時發給獎金給協助提供社區重大案件嫌犯線索者等，鄭金光表示，協會第一項工作，是要求芝加哥市府及伊州環保廳盡快清理38街夾加州大道空地可能致癌的有毒化學物，讓該區居民不必為了健康提心吊膽。

鄭金光表示，這個組織源自於反對在布萊頓公園(Brighton Park)搭建收容移民帳篷營的居民團體，在社區團結發聲並由伊州環保廳最終決定取消搭建營地後，居民們經商議決定將各界捐贈給該行動的餘款，作為「華人互聯協會」的成立基金，希望藉此回饋給所有曾經支持他們的市民。

旨在協助受害人獲及時援助的芝加哥華人互聯協會，由鄭金光(前中)擔任首屆會長。(特...
旨在協助受害人獲及時援助的芝加哥華人互聯協會，由鄭金光(前中)擔任首屆會長。(特派員黃惠玲／攝影)

鄭金光說，協會的第一項任務，將要求州府、市府徹底清除後38街夾加州大道約11畝土地的含毒化學物，他表示，根據環評報告，測試報告顯示該片空地土壤含有汞、鉛、錳以及塑化劑DEHP，尤其塑化劑可導致肺癌等嚴重疾病，他說，之前塑化劑被埋在土裡，傷害性沒有那麼大，但因為芝加哥市府這次硬要開挖該地塊搭建帳篷營，導致塑化劑外洩並飄散空氣中，這種情況將嚴重的傷害及影響周邊社區民眾的健康與安全。

旨在協助受害人獲及時援助的芝加哥華人互聯協會，受到美亞健康協會主任劉紅(前左一)...
旨在協助受害人獲及時援助的芝加哥華人互聯協會，受到美亞健康協會主任劉紅(前左一)、董事長劉炯玲(前左二)的支持。(特派員黃惠玲／攝影)

因此在成立華人互聯協會後，將要求州府、市府立刻清理該片有毒環境，還給居民安全生活空間。如果市府、州府仍不處理，鄭金光表示，協會將不排除下一步行動。

出席成立大會的10多位布萊頓區的華人居民表示，早前芝加哥市府曾表示會盡快清理38街夾加州大道空地受污染的土壤，但至今市府仍無動作，居民李小紅說，她很擔心有毒化學毒素會滲入供水系統，現在附近住戶都不敢飲用自來水，而改喝瓶裝水或安裝過濾器，也有居民表示，汞與鉛對孩子腦部發育影響重大，希望有關當局快點清理。

同源會會長林寶嫦、美亞健康協會董事長劉炯玲、美亞行政主任劉紅、伊州州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱，也出席了成立會，並表示將支持促進居住環境安全的各項行動。

華人 芝加哥 加州

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