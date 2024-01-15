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芝辦公樓好景不再 12層大廈1折拋售 3800萬變400萬

特派員黃惠玲／芝加哥報導
位於芝加哥市西亞當斯街300號的12層辦公大樓，日前以400萬元的低價售出。(芝加哥地標官網)
位於芝加哥市西亞當斯街300號的12層辦公大樓，日前以400萬元的低價售出。(芝加哥地標官網)

辦公大樓空置率居高不下，交易價格也受到拖累急遽下挫。芝加哥投資者軋巴爾(Igor Gabal)日前宣布以400萬元的價格，收購了位於芝城西亞當斯街(W Adams)300號的一棟12層辦公樓，這棟大樓上次在2012年出售時的估價為3800萬元，11年間該大樓的交易金額等於大跌九成。

芝加哥商報Crain's報導，這棟大樓的面積達24萬平方呎，換算400萬總價，等於每平方呎的價格不到17元。

與摩根史坦利有關的企業，是這棟先前就陷入困境大樓的賣家，JLL房仲公司共有四名仲介負責這棟大樓的銷售。據指出，這棟房產的出租率約為50％，2022年的淨營業收入將近170萬元，這個數字比2019年的收入縮水超過一半。

2012年，總部在賓州的Alliance HP公司，以5100萬元買下該棟大樓，並將大樓以及土地的所有權分割，不過，這家公司經營不善。最終不得不在2012年將建物法拍，僅保留土地所有權，該大樓最新東主軋巴爾因此持有99年的土地租約權。

這棟建築建於1920年代，該建築反映了芝加哥辦公商務區從其歷史核心向芝加哥河沿岸的足跡，整棟樓為哥德復興建築風格的絕佳典範，其設計也體現了當年高層辦公大樓熱潮。

芝加哥 亞當斯 芝城

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