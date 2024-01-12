網購登詐騙榜首 BBB籲留意假網站

聲稱拍賣芝加哥歐海爾國際機場丟失行李的廣告，是近來最多人上當的網購案例。(讀者提供)

芝加哥 及北伊利諾州商業優良局(Better Business Bureau of Chicago and Northern Illinois, BBB)表示，近期收到許多民眾在網上購買「芝加哥歐海爾國際機場無人認領行李」遭詐騙的申訴，BBB呼籲，網上購物高居2023年所有詐騙類別的榜首，而假網站氾濫是首要問題所在。

芝加哥及北伊州商業優良局總裁柏納斯(Steve Bernas)還提到，詐騙份子已經先進到利用包括人工智能在內的最新科技來進行詐欺。

柏納斯說，民眾很難跟上詐騙集團 的步伐，「他們不斷出現，不斷增加新的花樣」，以往可能只會在電線桿上或一些招牌上看到這類的廣告，現在透過網路，卻可以在幾分鐘內接觸到數百萬人。

他表示，最近一起最多人上當的網購騙局是在臉書上出現的「芝加哥歐海爾機場拍賣無人認領行李」的廣告，詐騙集團號稱他們代表芝加哥歐海爾機場的無人認領行李部門，將所有超過6個月無人認領的行李，以每件9.95元的價格出售，想訂購者需先回答三個問題，然後還要參加猜獎，才能獲得認購資格。

歐海爾國際機場對此發表聲明，駁斥了上述說法，「這是不實廣告，如有丟失行李的問題，請跟航空公司聯繫」。臉書表示已經將該廣告移除。

明明知道網購詐騙氾濫，為何一般消費者仍會上當？芝城一名華女分享經驗稱，9日她在芝城一個臉書公益群看到有人貼出「購買丟失行李」的網站，一時好奇點入後發現該貼文下有許多人予以正面回應，還貼出了收到行李後的照片，因為金額不到10元，而且用萬事達卡付款還享有額外25％折扣，抱著縱使詐騙也不過就損失幾塊錢的心態，她完成了購買還推薦給親友參考。

殊不知詐騙集團拿到信用卡 個資後，立刻就到處刷卡消費，受騙華女表示，她隔天就收到信用卡公司通知，指該張信用卡出現多筆不明花費，在確認非持卡人消費後，信用卡公司緊急停用該張信用卡。

柏納斯提醒，排名第二的網路釣魚詐騙，一般通過電郵、簡訊試圖讓受害人分享個資或銀行信息，一旦點擊對方提供連結，還可能導致被安裝惡意軟件。他說，如收到這類信息，請直接與銀行確認，千萬不要點擊任何連結。

芝加哥與北伊州BBB列出的2023年十大詐騙類別，依序為網購、網路釣魚、就業機會、仿冒產品、家庭裝修、醫療保健/醫療保險/醫療補助、預付費貸款(Advance fee loans)、身分盜竊、技術支援(Tech support)、債務催收。