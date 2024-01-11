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盜竊趨暴力 歹徒肆無忌憚朝警開槍 各界籲勿輕縱

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥警局局長史奈利(麥克風前講話者)在案發後，說明Prada竊盜案情形。(芝警局提供)
芝加哥警局局長史奈利(麥克風前講話者)在案發後，說明Prada竊盜案情形。(芝警局提供)

過去一年芝加哥的謀殺案減少，但包括華埠在內的搶劫、盜竊卻持續增長，尤其部分入室盜竊案的嫌犯作案手法日趨暴力，加劇公眾對治安的憂慮，8日一名非裔竊賊與同夥開車撞入芝市區名牌店Prada後，竟向據報前來的警察開槍，進一步凸顯匪徒將一般盜竊變成暴力犯罪的問題惡化。

破碎的玻璃門窗、車輛卡在商店大門的景象，在過去幾個月的芝城屢見不鮮，不僅發生在高端購物商圈，全市各區販售高檔或爆紅商品店均出現過無數次。

但8日發生在Prada專賣店的搶劫案，卻遠遠不只於玻璃碎片，警方說，警察在現場要求一名嫌犯放下槍枝，對方不但沒有照做，反而直接向警察開火，一名警察及嫌犯因此中彈受傷。這家Prada四個月前才遭到類似偷竊，損失大批商品。

芝加哥羅耀拉大學(Loyola University Chicago)的犯罪學家盧里吉歐(Arthur Lurigio)說，該次襲擊的暴力程度出乎意料，「當偷竊財物的犯罪變成暴力犯罪時，我們因此可以預見警察在遇到罪犯時的行為及預期，都會發生變化，我不覺得零售商店能比現在做得更多。」

他提到，正因撞車偷竊者不僅攜帶武器，而且大膽向警察開槍，越來越多零售店因此聘請了武裝保全應對。盧里吉歐說，匪徒連對警察都敢開槍，更不怕向一般民眾開槍。

伊利諾州零售商協會(Illinois Retail Merchants Association)主席卡爾(Robb Karr)對於針對零售商的犯罪行為感到憂心，卡爾說，「入室盜竊變得更加暴力且越來越普遍，」零售商已盡其所能讓商店更難被搶劫和偷竊，但無論如何犯罪分子似乎並沒有受到嚇阻。

數據顯示，芝加哥地區小型零售店以及百貨公司的入室盜竊案，在2020年達到頂峰，之後開始下降且保持穩定。

雖然入室盜竊降到幾十年來低點，但這類犯罪場所已從家庭、公寓轉移到餐館、酒吧，而民眾會覺得此類案例增加，主要因為竊賊使用車輛撞破門窗，引起比以往更多關注。

面對頻繁使用武器作案，盧里吉歐和卡爾表示，這些犯罪者一旦被捕必須起訴，才是關鍵重點，「司法系統不應該跟他們達成認罪協議，不應該轉身就被釋放，而要積極而適當地處理罪犯。」

盧里吉歐說，只要此類犯罪最終將被判入獄的消息傳播，就可能對潛在的犯罪者產生威懾作用。

零售商 芝加哥 暴力犯罪

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芝解決治安惡化 將向高犯罪率區居民按月發錢

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