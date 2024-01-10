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勒死少女切腹盜嬰 芝母女犯案女兒認罪

特派員黃惠玲／芝加哥報導
克拉莉莎.費加洛亞與女兒德斯蕾殺害19歲懷孕少女取走腹中嬰兒，克拉莉莎男友伯巴克也涉案。(芝加哥警局)
克拉莉莎.費加洛亞與女兒德斯蕾殺害19歲懷孕少女取走腹中嬰兒，克拉莉莎男友伯巴克也涉案。(芝加哥警局)

芝城駭人聽聞的殘殺青少女盜取嬰兒案涉案凶嫌之一8日在法庭上認罪，29歲的德斯蕾.費加洛亞(Desiree Figueroa)當庭承認，她協助母親克拉莉莎.費加洛亞(Clarisa Figueroa，51歲)為了盜走嬰兒殺害了19歲懷孕青少女。檢察官指稱，這對母女先把受害少女用電線勒死，然後切開腹部，再把嬰兒從子宮裡取出，由於這起案件手法殘忍且過程離奇，引起廣大關注。

受害的19歲少女為歐查-羅沛茲(Marlen Ochoa-Lopez)，嬰兒名為伊萬尼-賈迪爾.羅沛茲(Yovanny Jadiel Lopez)，該名嬰兒被取出後呼吸一度停止腦損，幾個月後不幸死亡。

德斯蕾的一級謀殺認罪協議要求她在母親的審判中，指證對方的罪行。檢察官因此同意迪斯莉的刑期為30年監禁，其母克拉莉莎將在本月下旬開庭審理。

同案的第三名被告為克拉莉莎的男友伯巴克(Piotr Bobak，45歲)，去年承認妨礙司法重罪，判處四年刑期，警方到費加洛亞家搜查時，發現他在戶外用漂白劑沖洗地毯，但一看到警察就離開現場。

最後一次有人看見歐查-羅沛茲為2019年4月23日，當時懷孕九個月的她正要離開小村社區高中。在此同時，克拉莎莉瞄準懷孕婦女準備取嬰後自己撫養，她並欺騙伯巴克相信該嬰兒是他的孩子。

檢察官在庭上描述了案件細節，案發當天，費加洛亞母女以有許多嬰兒衣物可以給歐查-羅沛茲，引誘她到家中，青少女進入屋內後，德斯蕾故意與其交談，她的母親克拉莉莎則戴著手套從歐查-羅沛茲身後接近，然後就用電纜勒住了青少女的脖子。

青少女斷氣後，兇嫌切開少女腹部取出嬰兒，接著克拉莉莎打電話給911，聲稱自己剛生了小孩但沒有呼吸，醫護人員趕到時，克拉莉莎抱著胎盤與臍帶相連的嬰兒。兩人隨即被送到醫院，新生兒當時呼吸困難、臉色發青。

另方面，歐查-羅沛茲失蹤後家人報警，經過兩周調查，警方發現少女在失蹤當天去過費加洛亞母女的家中。警察到訪這對母女家時，德斯蕾告訴他們，她的母親剛生了一個小孩，警察隨後在其住家附近發現了歐查-羅沛茲的車子。

警探們去了醫院探望克拉莉莎，但她否認青少女曾去過她家，警方最終透過DNA確定克拉莉莎並非嬰兒母親。

警察還在費加洛亞住家的垃圾桶發現歐查-羅沛茲腐爛的屍體，勒死她的電線還纏在她的脖子上。

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