芝加哥圖書館掃除禁書令 遭炸彈威脅

芝加哥公共圖書館在過去一年的各式讀物、書籍借閱量超過700萬次。(芝公立圖書館提供)

芝加哥公共圖書館 發布的年度總結統計顯示,2023年該市公共圖書館逾500萬人次到訪,各類書籍借閱量超過700萬次,該圖書館成立150年之際,新年度計畫擴大各圖書分館的功能,包括心理健康諮詢、結合市政提供更多服務等,朝全方位的社區服務機構邁進。在近年全國多地捲起的「禁書」風潮同時,持續努力掃除禁令的芝公共圖書館,過去一年也因此成為炸彈威脅的目標。

2023年在芝市公立圖書館借出次數最高的五本紙質書籍,分別有澤維(Gabrielle Zevi)的「明天,明天,明天」(Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow)、葛慕斯(Boonie Garmus)的「化學課」(Lessons in Chemistry)、哈利 王子(Prince Harry)的回憶錄「備用」(Spare)、斯皮格爾曼(Art Spiegelman)的「鼠族:倖存者的故事」(Maus:A Survior's Tale),以及麥柯迪(Jennette McCurdy)的「我很高興媽媽去世了」(I's Glad My Mom Died)。

前五本最受歡迎的有聲書,則包括「101篇能改變思維方式的文章」(101 Essays That will Change The Way You Think)、麥柯迪的「我很高興我媽媽去世了」、哈利王子的「備用」、金莫爾(Robin Wall Kimmerer)的「編織甜草」(Braiding Sweetgrass)、亞羅斯(Rebecca Yarros)的「第四翼」(Fourth Wing)。

芝公立圖書館成立於1873年,當時芝城正從芝加哥大火中逐漸崛起,圖書館開幕初期,只有8000冊圖書,150年後,此系統已經發出100萬張圖書卡並設立了81處圖書館分館,而2024年還將成立新的四處分館。

根據數據,芝公立圖書館在過去一年借出的電子書、有聲書增加了30%。而從疫情爆發後,該圖書館系統的線上借閱數量直線上升,以2023年的700多萬借閱量為例,其中將近一半都是透過網路借閱。

芝公共圖書館受到歡迎的免費博物館 通行證,也提供了網上申請,減少持有圖書卡民眾有時要跑好幾個圖書館才借到通行證的麻煩,2023年免費博物館通行證共借出1萬5000張。

在線服務項目增多,並沒有拉低民眾造訪圖書館的意願,根據統計,芝公共圖書館及分館在2023年有超過500萬人次到訪,比2022年大幅飆升了100萬人次。

芝公共圖書館甚至在比佛利(Beverly);格林伍德山(Mt. Greenwood)、艾吉渥特(Edgewater)、肯伍德(Kenwood)等四處分館,聘請專業的心理健康臨床醫師駐守,讓居民更容易取得資源。

伊州圖書館協會的項目經理伯蘭德(Becca Boland)說,受到全國多地掀起的「禁書」風潮,芝公共圖書館也成為炸彈威脅的目標,投入禁止「禁書」的努力,讓圖書館員比以往更難向社區提供重要資源。