芝加哥圖書館掃除禁書令 遭炸彈威脅

芝加哥公共圖書館在過去一年的各式讀物、書籍借閱量超過700萬次。(芝公立圖書館提供)

芝加哥公共圖書館 發布的年度總結統計顯示，2023年該市公共圖書館逾500萬人次到訪，各類書籍借閱量超過700萬次，該圖書館成立150年之際，新年度計畫擴大各圖書分館的功能，包括心理健康諮詢、結合市政提供更多服務等，朝全方位的社區服務機構邁進。在近年全國多地捲起的「禁書」風潮同時，持續努力掃除禁令的芝公共圖書館，過去一年也因此成為炸彈威脅的目標。

2023年在芝市公立圖書館借出次數最高的五本紙質書籍，分別有澤維(Gabrielle Zevi)的「明天，明天，明天」(Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow)、葛慕斯(Boonie Garmus)的「化學課」(Lessons in Chemistry)、哈利 王子(Prince Harry)的回憶錄「備用」(Spare)、斯皮格爾曼(Art Spiegelman)的「鼠族：倖存者的故事」(Maus：A Survior's Tale)，以及麥柯迪(Jennette McCurdy)的「我很高興媽媽去世了」(I's Glad My Mom Died)。

前五本最受歡迎的有聲書，則包括「101篇能改變思維方式的文章」(101 Essays That will Change The Way You Think)、麥柯迪的「我很高興我媽媽去世了」、哈利王子的「備用」、金莫爾(Robin Wall Kimmerer)的「編織甜草」(Braiding Sweetgrass)、亞羅斯(Rebecca Yarros)的「第四翼」(Fourth Wing)。

芝公立圖書館成立於1873年，當時芝城正從芝加哥大火中逐漸崛起，圖書館開幕初期，只有8000冊圖書，150年後，此系統已經發出100萬張圖書卡並設立了81處圖書館分館，而2024年還將成立新的四處分館。

根據數據，芝公立圖書館在過去一年借出的電子書、有聲書增加了30％。而從疫情爆發後，該圖書館系統的線上借閱數量直線上升，以2023年的700多萬借閱量為例，其中將近一半都是透過網路借閱。

芝公共圖書館受到歡迎的免費博物館 通行證，也提供了網上申請，減少持有圖書卡民眾有時要跑好幾個圖書館才借到通行證的麻煩，2023年免費博物館通行證共借出1萬5000張。

在線服務項目增多，並沒有拉低民眾造訪圖書館的意願，根據統計，芝公共圖書館及分館在2023年有超過500萬人次到訪，比2022年大幅飆升了100萬人次。

芝公共圖書館甚至在比佛利(Beverly)；格林伍德山(Mt. Greenwood)、艾吉渥特(Edgewater)、肯伍德(Kenwood)等四處分館，聘請專業的心理健康臨床醫師駐守，讓居民更容易取得資源。

伊州圖書館協會的項目經理伯蘭德(Becca Boland)說，受到全國多地掀起的「禁書」風潮，芝公共圖書館也成為炸彈威脅的目標，投入禁止「禁書」的努力，讓圖書館員比以往更難向社區提供重要資源。