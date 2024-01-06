芝城3大博物館 伊州居民冬季免門票日公布

包括富地博物館 (Field Museum)、謝德水族館(Shedd Aquarium)、芝加哥 藝術館(Art Institute of Chicago)等多家芝加哥地區的博物館，分別都在寒冷冬季推出伊利諾州居民免費入場的優惠。以下為各博物館的免費日：

富地博物館

伊州 居民在1月份每周三都可以免費入場參觀，博物館開放時間為上午9時到下午5時。門票不需事先預定，直接到博物館出示伊州居住證明即可免費索票。詳細信息可查詢官網：fieldmuseum.org。

謝德水族館

1月份的伊州居民免費日為9到16日、23到25日、30日、31日；2月份免費日：1日、6到8日、13到15日、20到22日、27到29日。計畫前往者需事先上網預定門票，網址：https://reurl.cc/eL3ZnM。

芝加哥藝術館

1月8日到3月22日間的每周一、周四、周五，伊州居民都可以免費入場，必須事先網上預定門票，網址：https://sales.artic.edu/admissions。

位於芝城西郊的布魯克菲爾德動物園(Brookfield Zoo)也在1、2月間提供多天免費入場服務，免費日包括即日起到2月29日每周六、周日、周二、周四均可免費參觀，不過停車仍須收費。詳情可查詢官網：brookfieldzoo.com