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缺藍領 裁白領 高學歷華生求職具挑戰

特派員黃惠玲／芝加哥報導
過去幾個月來，高學歷就業市場低迷，一些剛離開校園的畢業生，以及有良好履歷的電腦專才，都面臨求職挑戰。(pexels)
過去幾個月來，高學歷就業市場低迷，一些剛離開校園的畢業生，以及有良好履歷的電腦專才，都面臨求職挑戰。(pexels)

「缺藍領，裁白領」，去年7月從范德堡大學(Vanderbilt University)拿到了生物學博士學位，雖然積極找工作但半年來仍無著落的葛婷婷，對於坊間餐館、酒店等服務業都找不到足夠人力，但高學歷者卻「粥少僧多」剛好相反的職場現況，也只能感嘆自己畢業時機欠佳。

不僅大學或研究所應屆畢業生面臨求職挑戰，連一些有工作經驗的科技業工程師，也在許多大廠紛紛裁員下失業，而想重新找到工作的時間也因此拉長。至於寄望企業協助辦理職業簽證的留學生，今年想找到理想工作的難度則相對更高。

葛婷婷說，她去年7月底拿到學位前，就已經開始積極的丟履歷找工作，在美國出生長大的她沒有簽證的顧慮，「我以為應該不會太難找到理想工作」，沒料到半年來，她至少丟出數百份履歷，只有少數提供了面試機會，而提供面試的公司並不是她理想中的工作，到現在仍在待業的她說，當然有點失望但也沒辦法只能繼續找。

目前工作市場緊俏，好一點的職缺往往應徵人數比往年多，業主的選擇也隨著增多，「企業傾向於聘用有一兩年經驗的應徵者，而不是我這種剛離開校園的新手」，葛婷婷說，雖然過去幾個月找工作受挫，但她還是對新的一年充滿希望，假使再找一段時間還是沒有好工作，會不會先選擇其他並非理想名單的機會？葛婷婷說，第一份工作對以後職涯影響很大，「我應該會堅持找到喜歡的職位」。

頂著香檳伊利諾大學(UIUC)電腦碩士學歷的林國偉，則是在去年年中經歷投入職場後的第一次裁員，他原本在人人稱羨的谷歌公司擔任工程師，被裁員後，他先休息了一個月，沒想到重新開始找工後，發現並沒有想像中順利，多年工作經驗加上科技大廠的履歷，最終仍讓他花了7個月才找到新的工作。

去年12月畢業紐約大學商學院的中國留學生Melody陳的求職情況又比一般美國本地學生更具挑戰性，畢業前兩個月就開始找工作的她說，今年職場對剛離開校園的人來說，本來就比較難找到工作，而她現在是OPT身分，想要找到能夠贊助她申請職業簽證的雇主更是難上加難，短短幾個月至少送出200份履歷的她說，她連一個面試都沒有拿到，是否會因此打消留在美國找工作的計畫？Melody陳說，她最長可以拿到三年的OPT身分，因此她還有時間，將會繼續試試找工作。

裁員 簽證 中國留學生

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