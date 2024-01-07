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失業率全美最高 伊州僅少數行業增長

特派員黃惠玲／芝加哥報導
醫療保健行業是伊州少數仍維持工作機會增長的領域。(西北大學醫院)
醫療保健行業是伊州少數仍維持工作機會增長的領域。(西北大學醫院)

根據伊利諾州就業廳(Department of Employment Security)的數據，該州去年11月的就業人數比前年同期增加了2萬8700人，儘管全國增加就業崗位，但經濟學家指出，工作機會的增長速度正在放緩，而且只有少數幾個行業，例如醫療保健、政府部門等行業的崗位增加，這些情況表明了勞動力市場走向疲軟。

新冠疫情過後的伊利諾州就業增長恢復速度較慢，伊州11月份的失業率升至4.7%，全國其他地區的失業率均比伊州低。

根據美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)以及ZipRecruiter的數據，除了醫療保健、政府部門外，伊州的藝術和娛樂、住宿與餐飲服務等領域的就業人數，在過去一年也有所增長，這些行業在疫情期間受到重創。

至於信息行業，包括電影、出版以及其他科技、媒體工作的就業率則有所減少，此外，伊州製造業、零售業的就業人數也出現降幅。

芝加哥大學布斯商學院(UChicago Booth School of Business)的勞動與健康經濟學家諾托維迪格多(Matthew Notowidigdo)說，伊州勞動力市場的整體狀況，與全國並無明顯不同。不過，他表示，「我個人覺得這是一個壞消息，因為伊州總體就業增長持續落後全國其他地區。」

有鑑於此，他說，他希望伊州增加更多工作，以縮小與全國其他地區的差距。

ZipRecruiter首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)說，大多數州的失業率都低於疫情前，伊州是個例外，該州失業率比疫情前還高，「伊州勞工競爭激烈，很多人都在為找工作掙扎。」

導致伊州就業市場復甦欠佳的原因，芝加哥RCF經濟與金融諮詢公司首席經濟學家伯恩斯坦(Peter Bernstein)說，伊州長期以來人口增長停滯，因此拖累了就業增長。他也提到，其實大多數人不會為了稅率而選擇居住地點，倒是寒冷天氣往往是人口外移的主要考量。

伊州 就業 疫情

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