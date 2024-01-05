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伊州5選民提告 質疑川普參選資格 促選票除名

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州初選3月19日登場，4日有五位選民針對川普列名伊州選票的合法性提出訴訟。(本報檔案照片)
伊州初選3月19日登場，4日有五位選民針對川普列名伊州選票的合法性提出訴訟。(本報檔案照片)

伊利諾州五位選民4日對前總統川普提交的州提名請願書表示反對，理由是他幫助策畫了2021年對美國國會大廈的暴徒襲擊，伊州也成為全美第18個對川普在三年前國會暴亂角色提出挑戰的州。根據WBEZ以及芝加哥太陽報取得的文件顯示，五反對者希望伊州選舉委員會，取消川普在伊州3月19日初選以及11月5日大選的總統候選人資格。

五位選民稱，川普違反了第14修正案中，禁止叛亂份子擔任公職的條款，指川普鼓動暴徒在2021年1月6日湧入國會大廈，以阻止民主黨人拜登獲得總統資格。

伊州選舉委員會公開質疑其援引憲法叛亂條款，作為解除總統候選人依據的權力，選委會表示，伊州法院或立法機構需要解決這一爭議。

反對者對此表示，州選委會確實有法律地未來處理這個問題，他說，伊州最高法院已經明確指出，州選委會不僅有權決定川普是否列伊州選票，而且有法定義務確保被憲法禁止參選者不要出現在選票上。儘管如此，上述論點最終也可能會向其他涉及川普爭議的州一樣，最終在法庭上解決。

反對川普參選資格選民的代表律師說，這些人為「多元化選民群體」的一部份，他們來自芝加哥、北郊的LIndenhurst、下州的Fairview Heights以及Colfax等地，五位選民由無黨派投票權組織「人民自由言論」(Free Speech for People)以及兩家芝城律師事務所代理。

律師皮爾斯(Matthew Piers)說，法律必須遵守，如果不守法，就失去了憲政民主。

五位選民是在川普競選團隊向伊州選委會提交支持者簽名後提出了訴訟。

根據無黨派非營利法律及政策刊物Lawfare統計，在其他15州，因憲法中的叛亂條款試圖阻止川普參選的訴訟正在等待審理。如果伊州選委會迴避回應此爭議，那麼全案可能將到伊州最高法院審理，民主黨在該法院占有5：2的多數。

川普團隊沒有立即對伊州此訴訟做出回應，不過在之前別州類似的訴訟中，川普競選團隊指這些行為是「對美國民主的惡意攻擊。」

川普 伊州 民主黨

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