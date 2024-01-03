芝郊區跟進芝加哥 開罰德州無證移民巴士

從去年8月至今，芝加哥已經接收將近三萬個從德州載送抵達芝城的尋求庇護移民，之前人數過多只得暫時安置在警局外。(本報檔案照片)

為了躲避芝加哥 市針對載送移民 的德州巴士開罰，越來越多的移民巴士司機讓滿車尋求庇護 移民在芝城郊區下車，然後這些人再搭乘火車前往芝市，部分郊區城鎮對此作法困擾不已，多個地方開始仿效芝市，對未事先通知該城鎮就丟棄移民的巴士，採取加大力度的處罰。

1日有一群從巴士下車的移民，在芝加哥西郊因斯戴爾市(Hinsdale)的Metra火車站準備搭上往芝市的火車，自從芝市對從德州來的移民巴士採取處罰行動後，來自德州數十家巴士公司就開始轉移下車目的地到芝城郊區，藉此避免受到芝加哥對所謂「流氓」巴士的懲處。

上個月，芝加哥市議會批准對未經通知或在該市指定下車區之外的巴士公司實施更嚴厲的處罰，該市表示，至今已開出95張罰單，並扣押了兩輛違反規定的巴士。

為了緩解收容移民的壓力，芝市市長強森再次呼籲聯邦政府加快為尋求庇護者發放工作許可，以幫助他們找到工作並搬出收容所，然而根據統計，目前芝市拿到工作許可的尋求庇護移民，僅占比約1％。

芝市25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)說，「聯邦政府應該在加速核發工作證方面發揮領導作用。」

因應移民巴士將大批移民載到郊區城鎮，再讓移民轉搭火車進芝市區來逃避處罰的行為，一些郊區也已經開始公布法令，對那些「流氓巴士」開罰。

因斯戴爾市議對此召開特別會議，就打擊尋求庇護移民的行動進行投票。 當天會議的議程沒有提供該條例的具體細節，只是呼籲批准「修訂因斯戴爾市有關包租巴士，以及不定期停靠當地的巴士法規條例」。

伍德斯托克市(Woodstock)和水牛丘(Buffalo Grove)的城鎮官員，也擬推出類似新的罰則。

伍德斯托克計畫中的新法，將要求運輸公司在運送大量人員之前向市政府填寫申請，巴士公司還必須說明誰將負責照顧車上乘客。違規者可能面臨一萬元的罰款，再加上每位乘客還將單獨開罰750元。

水牛丘研擬的條例，將要求巴士公司在讓乘客下車前五天就要向該市送交通知，並要求巴士公司制定詳細計畫，說明如何照顧、安置和提供食物給下車乘客，如違反規定將處以300至1000元的罰款，並且該市將被允許扣押和扣押違反規定的巴士。